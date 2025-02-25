Япония направила военнослужащих Морских сил самообороны на учения по разминированию в Черном море под руководством США и Украины

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Министр обороны Накатани Гэн сообщил на пресс-конференции после заседания кабинета министров 25 числа, что морские силы самообороны Японии приняли участие в многонациональных противоминных учениях «Си Бриз», проходивших в сентябре прошлого года в Черном море, омывающем берега Украины, России и других стран.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

По информации Министерства обороны, учения «Си Бриз» проводятся под совместным руководством США и Украины. Японский флот впервые отправил одного наблюдателя на эти учения в 2021 году. В прошлом сентябре Япония направила уже 10 военнослужащих морских сил самообороны, которые участвовали в тренировках в территориальных водах Болгарии в Черном море.

Накатани пояснил, что безопасность была заранее согласована со всеми странами-участницами. «Насколько мне известно, учебное разминирование проводилось в болгарских территориальных водах. Никакой опасности не было», — отметил министр.