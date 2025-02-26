80 лет после атомных бомбардировок: эксперты призывают к срочному диалогу между США, Китаем и Россией о снижении рисков применения ядерного оружия
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Группа экспертов The Sasakawa Peace Foundation по контролю над ядерными вооружениями и разоружению 25 числа представила рекомендации по снижению риска применения ядерного оружия в связи с 80-летием атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
В условиях, когда в мире ослабевает «ядерное табу», сформированное осознанием катастрофических последствий атомных бомбардировок, эксперты подчеркнули острую необходимость активизации диалога между ядерными державами, прежде всего США, Китаем и Россией, для предотвращения случайного применения ядерного оружия.
На пресс-конференции, прошедшей в тот же день в Токио, были предложены «три принципа», которых должны придерживаться ядерные державы, включая Россию, вторгшуюся в Украину и неоднократно прибегавшую к ядерным угрозам: (1) не применять ядерное оружие и не угрожать им неядерным государствам, (2) не проводить ядерные испытания, (3) не размещать новое ядерное оружие в неядерных государствах.
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