80 лет после атомных бомбардировок: эксперты призывают к срочному диалогу между США, Китаем и Россией о снижении рисков применения ядерного оружия

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Группа экспертов The Sasakawa Peace Foundation по контролю над ядерными вооружениями и разоружению 25 числа представила рекомендации по снижению риска применения ядерного оружия в связи с 80-летием атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

В условиях, когда в мире ослабевает «ядерное табу», сформированное осознанием катастрофических последствий атомных бомбардировок, эксперты подчеркнули острую необходимость активизации диалога между ядерными державами, прежде всего США, Китаем и Россией, для предотвращения случайного применения ядерного оружия.

На пресс-конференции, прошедшей в тот же день в Токио, были предложены «три принципа», которых должны придерживаться ядерные державы, включая Россию, вторгшуюся в Украину и неоднократно прибегавшую к ядерным угрозам: (1) не применять ядерное оружие и не угрожать им неядерным государствам, (2) не проводить ядерные испытания, (3) не размещать новое ядерное оружие в неядерных государствах.

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