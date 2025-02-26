Управление общественной безопасности запустило специальный сайт об «Аум Синрикё» с публикацией свидетельств и записок родственников жертв

Накануне 30-летия со дня теракта с зарином в токийском метро, совершенного сектой «Аум Синрикё», Управление общественной безопасности Японии открыло специальный сайт «Цифровой архив проблемы «Аум Синрикё», на котором собраны видеоинтервью и записки родственников жертв и пострадавших от действий секты.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

На сайте также представлено множество фотографий, показывающих внутреннюю жизнь секты того времени. Власти надеются, что молодое поколение, не знающее об этих событиях, также заинтересуется этим сайтом.

В числе тех, кто делится своими воспоминаниями в интервью — 78-летняя Сидзуэ Такахаси, потерявшая мужа во время теракта в метро. На сайте размещено около 100 фотографий, показывающих станции метро сразу после теракта и объекты секты, известные как «Сатиан». Также можно прослушать полицейские радиопереговоры, передающие напряженную обстановку в момент происшествия.

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