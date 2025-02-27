«Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию» Южнокорейское разведывательное агентство сообщает о 3000 военнослужащих

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[Сеул/Kyodo News] Национальная разведывательная служба Южной Кореи 27-го числа заявила, что Северная Корея, вероятно, направила дополнительные войска в Россию.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

По их данным, эти силы были направлены для участия в боевых действиях против украинских войск в Курской области на западе России. Точное количество отправленных войск неизвестно. Южнокорейская газета «Чунан Ильбо», ссылаясь на источники, сообщила, что Северная Корея отправила в Россию дополнительно до 3000 солдат в январе-феврале.

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