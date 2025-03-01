Премьер-министр прилагает усилия, чтобы избежать раскола после обмена репликами между США и Украиной
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Премьер-министр Исиба Сигэру заявил 1-го числа, что после острой полемики между президентом США Трампом и президентом Украины Зеленским на их встрече, «Япония должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить углубление раскола между США, Украиной и странами Большой семерки (G7)».
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
При этом он откровенно поделился своими впечатлениями: «Ситуация развивалась довольно неожиданно. Это был весьма эмоциональный диалог», – подчеркнув, что обе стороны всё же сходятся во мнении о необходимости скорейшего установления мира.
Отвечая на вопросы журналистов в Токио, премьер-министр отметил: «Недостаточно просто обмениваться эмоциями. Дипломатия, основанная на сопереживании и терпении, должна развиваться дальше для достижения мира».