Премьер-министр прилагает усилия, чтобы избежать раскола после обмена репликами между США и Украиной

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Премьер-министр Исиба Сигэру заявил 1-го числа, что после острой полемики между президентом США Трампом и президентом Украины Зеленским на их встрече, «Япония должна приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить углубление раскола между США, Украиной и странами Большой семерки (G7)».

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

При этом он откровенно поделился своими впечатлениями: «Ситуация развивалась довольно неожиданно. Это был весьма эмоциональный диалог», – подчеркнув, что обе стороны всё же сходятся во мнении о необходимости скорейшего установления мира.

Отвечая на вопросы журналистов в Токио, премьер-министр отметил: «Недостаточно просто обмениваться эмоциями. Дипломатия, основанная на сопереживании и терпении, должна развиваться дальше для достижения мира».