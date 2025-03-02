Бывшему президенту Обаме подарили бумажного журавлика девочки, пострадавшей от атомной бомбардировки — родственники Сасаки Садако преподнесли подарок
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【Гонолулу Kyodo News】Стало известно, что бумажный журавлик, предположительно сделанный Садако Сасаки, умершей в возрасте 12 лет после атомной бомбардировки Хиросимы, был подарен бывшему президенту США Обаме.
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
Племянник Сасаки Юдзи объявил об этом 28 февраля. Обама во время своего президентства выступал за «мир без ядерного оружия», и Юдзи выразил радость, что «человек с мировым влиянием принял подарок».
Юдзи встретился с Обамой на Гавайях 26 числа и лично передал ему бумажного журавлика. По словам Юдзи, Обама внимательно выслушал рассказ об опыте Садако и истории бумажных журавликов, и выразил «благодарность» за подарок. Сообщается, что Обама высоко оценил как «замечательную» деятельность Юдзи и других, кто распространяет историю Садако по всему миру, призывая к важности мира.
Обама в 2016 году, став первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, подарил музею атомной бомбы собственноручно сложенных бумажных журавликов. Юдзи хотел подарить журавлика Садако в качестве «ответного подарка», и эта возможность представилась после знакомства с сестрой Обамы Майей в 2022 году.
Переданный журавлик, высотой около 3 см и длиной около 6 см, был найден в декабре прошлого года в доме Масахиро, брата Садако.
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