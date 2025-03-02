Бывшему президенту Обаме подарили бумажного журавлика девочки, пострадавшей от атомной бомбардировки — родственники Сасаки Садако преподнесли подарок

Новости



В американском штате Гавайи племянник Юдзи передает бывшему президенту США Бараку Обаме (справа) бумажного журавлика, принадлежавшего, по утверждениям, Сасаки Садако = 26 февраля (фото предоставлено Юдзи, Kyodo News)

【Гонолулу Kyodo News】Стало известно, что бумажный журавлик, предположительно сделанный Садако Сасаки, умершей в возрасте 12 лет после атомной бомбардировки Хиросимы, был подарен бывшему президенту США Обаме.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Племянник Сасаки Юдзи объявил об этом 28 февраля. Обама во время своего президентства выступал за «мир без ядерного оружия», и Юдзи выразил радость, что «человек с мировым влиянием принял подарок».

Юдзи встретился с Обамой на Гавайях 26 числа и лично передал ему бумажного журавлика. По словам Юдзи, Обама внимательно выслушал рассказ об опыте Садако и истории бумажных журавликов, и выразил «благодарность» за подарок. Сообщается, что Обама высоко оценил как «замечательную» деятельность Юдзи и других, кто распространяет историю Садако по всему миру, призывая к важности мира.

Обама в 2016 году, став первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, подарил музею атомной бомбы собственноручно сложенных бумажных журавликов. Юдзи хотел подарить журавлика Садако в качестве «ответного подарка», и эта возможность представилась после знакомства с сестрой Обамы Майей в 2022 году.

Переданный журавлик, высотой около 3 см и длиной около 6 см, был найден в декабре прошлого года в доме Масахиро, брата Садако.

Статья по теме