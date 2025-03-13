Возможно, пресс-секретарь США ошиблась насчет японских пошлин на рис, заявив о «700%»

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[Вашингтон, Kyodo News] На пресс-конференции 11 числа пресс-секретарь Белого дома Левитт, ссылаясь на утверждение президента США Трампа о «взаимности», предполагающей введение таких же пошлин, как у торговых партнеров, заявила, что «Япония облагает рис пошлиной в 700%».

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Япония устанавливает определенную беспошлинную квоту на импортируемый рис, а на остальное налагает пошлину в размере 341 иены за килограмм.

Теоретически, если цена импортного риса будет низкой, это может соответствовать тарифной ставке в 700%. Однако, судя по уровню цен на рис для потребления, импортируемый из США, фактическая тарифная ставка, по-видимому, ниже 700%.

В 2005 году Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, в ходе переговоров во Всемирной торговой организации (ВТО), конвертировало эту сумму пошлины в тарифную ставку на основе международных рыночных цен и указало, что она составляет «778%». Возможно, госпожа Левитт имела в виду эту цифру.

Госпожа Левитт также критиковала Канаду за то, что она налагает около 300% на сыр и масло, импортируемые из США, а Индию — за 150% на алкоголь. Она заявила, что Трамп верит во взаимность и сказала: «Наконец-то появился президент, который действительно заботится об интересах американских компаний и рабочих».

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