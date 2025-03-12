«Глубокое сожаление» в связи с тарифами на сталь и алюминий: Генеральный секретарь кабинета министров заявил, что Япония не получила исключений

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Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции 12 марта выразил своё недовольство в связи с введением американской администрацией повышенных тарифов на сталь и алюминий, заявив: «Вызывает глубокое сожаление тот факт, что дополнительные пошлины были введены без исключения для Японии».

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Он особо отметил, что импорт японской продукции «играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности американской промышленности и вносит существенный вклад в развитие промышленности и создание рабочих мест в США».

Президент США Трамп с начала своего президентского срока последовательно проводит политику ужесточения тарифных мер. Господин Хаяси выразил серьёзную обеспокоенность, подчеркнув, что такая политика «может серьёзно повлиять на японо-американские экономические отношения, мировую экономику и всю систему многосторонней торговли в целом». Что касается усиления тарифных мер, правительства Японии и США продолжат вести интенсивные консультации по этому вопросу.