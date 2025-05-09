Ким Чен Ын руководит запусками ракет с ядерными боеголовками: возможная регулярная подготовка с прицелом на американские войска в Южной Корее

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[Пекин, Kyodo News] По сообщению северокорейских СМИ от 9 мая, Ким Чен Ын, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, 8 мая руководил учениями по запуску баллистической ракеты малой дальности «KN23» и сверхмощных реактивных систем залпового огня в воинской части на востоке страны.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, перевод Nippon.com на русский язык)

Оба типа учений предусматривали использование ядерных боеголовок для ответного удара и, предположительно, были нацелены на американские военные объекты в Южной Корее.

Северная Корея называет процедуру подготовки к нанесению ядерного удара «ядерным спусковым крючком».

Ким также проводил аналогичные учения в апреле прошлого года, что указывает на систематическое совершенствование навыков применения ядерного оружия.

Согласно северокорейским СМИ, военные подразделения осуществили одновременные и выборочные пуски ракет и других средств поражения по различным условным вражеским объектам.

В ходе учений были отработаны механизмы быстрого управления войсками и их мобилизации в ответ на «ядерный кризис».

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