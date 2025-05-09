Министр обороны: КНДР запустила ракеты того же типа, что поставляются России

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Глава оборонного ведомства Японии Накатани Гэн заявил на брифинге 9 мая, что одна из баллистических ракет, запущенных Северной Кореей накануне, по всей видимости, относится к тому же типу, что и баллистическая ракета малой дальности «KN23», испытанная также в сентябре 2023 года.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, перевод Nippon.com на русский язык)

«KN23» практически идентична российской баллистической ракете «Искандер» и способна следовать по нестандартной траектории. Именно такие ракеты КНДР поставляет России, которая применяет их против Украины.

По словам Накатани, Пхеньян активно разрабатывает ракеты с нестандартными траекториями полета для преодоления систем ПРО других государств. «Это представляет прямую угрозу миру и безопасности как Японии, так и всего международного сообщества, и абсолютно неприемлемо», — подчеркнул министр.

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