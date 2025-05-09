Партия Комэйто выдвигает инициативу создания Организации безопасности в Северо-Восточной Азии: новая концепция для предотвращения конфликтов

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На пресс-конференции 9 мая глава партии Комэйто Сайто Тэцуо представил «Концепцию построения мира», приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

В основу концепции легли предложения о создании многостороннего диалогового механизма по безопасности — «Организации по диалогу и сотрудничеству в области безопасности в Северо-Восточной Азии», подписании и ратификации договора о запрещении ядерного оружия, а также регулировании военного применения искусственного интеллекта (ИИ).

Предложенная организация вдохновлена моделью «Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)». Предполагается участие шести государств: Японии, США, Китая, России, Северной Кореи и Южной Кореи. На начальном этапе планируется укрепление доверия через сотрудничество по общим вызовам, таким как ликвидация последствий стихийных бедствий и противодействие изменению климата. Среди обсуждаемых вопросов — возможность размещения секретариата организации в Японии.