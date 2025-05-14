Ким Чен Ын посетил военный тренировочный центр и дал высокую оценку подготовке к «современной войне»

Политика Общество

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Пекин, 14 мая (Киодо) — Северокорейские СМИ сообщили 14 мая, что генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын 13 мая посетил «60-й тренировочный центр столичного оборонительного корпуса» Корейской народной армии и проинспектировал учения различных подразделений, в том числе частей специальных операций и танковых войск.

 Оригинал статьи на сайте Kyodo News

共同通信

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

 

Ким дал высокую оценку боевой подготовке, соответствующей требованиям «современной войны», и подчеркнул, что важнейшей задачей является подготовка к военным действиям.

После отправки многочисленных войск в поддержку вторгшейся в Украину России Ким регулярно употребляет термин «современная война». Во время данной инспекции он также заявил, что «современная война — это интеллектуальное противоборство командиров», и потребовал дальнейшего совершенствования программы учений.

Северокорейские СМИ также сообщили 14 мая, что президент России Путин высоко оценил боевые качества направленных из Северной Кореи войск.

 

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