Ким Чен Ын посетил военный тренировочный центр и дал высокую оценку подготовке к «современной войне»
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Пекин, 14 мая (Киодо) — Северокорейские СМИ сообщили 14 мая, что генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын 13 мая посетил «60-й тренировочный центр столичного оборонительного корпуса» Корейской народной армии и проинспектировал учения различных подразделений, в том числе частей специальных операций и танковых войск.
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
Ким дал высокую оценку боевой подготовке, соответствующей требованиям «современной войны», и подчеркнул, что важнейшей задачей является подготовка к военным действиям.
После отправки многочисленных войск в поддержку вторгшейся в Украину России Ким регулярно употребляет термин «современная война». Во время данной инспекции он также заявил, что «современная война — это интеллектуальное противоборство командиров», и потребовал дальнейшего совершенствования программы учений.
Северокорейские СМИ также сообщили 14 мая, что президент России Путин высоко оценил боевые качества направленных из Северной Кореи войск.
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