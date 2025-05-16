Земля Аум передана в дар из опасений её злоупотребления — управляющий: «Полная непричастность»

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В городе Кинокава префектуры Вакаяма 16 мая было найдено письмо адвоката Абэ Сабуро (скончался в 2010 году), который являлся конкурсным управляющим при банкротстве секты Аум Синрикё для помощи жертвам её преступлений.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Письмо, адресованное городским властям, касалось судьбы обширного земельного участка, принадлежавшего секте. Абэ выражал беспокойство тем, что без покупателя земля остаётся зарегистрированной на имя секты и может быть использована во вред, поэтому предлагал передать её в дар. «Моя главная цель как юриста — добиться того, чтобы этот участок навсегда стал полностью независимым от секты и ей подобных», — с воодушевлением писал он.

Письмо датировано октябрём 2008 года. Город принял дар в 2009 году, и сейчас земля используется для муниципальных нужд. Адвокат Накамура Юдзи, заместитель председателя Организации поддержки жертв преступлений Аум Синрикё, отметил: «Абэ-сан не только добивался компенсаций для жертв в качестве конкурсного управляющего, но и прикладывал огромные усилия для ликвидации земельных владений секты, чтобы они не стали снова использоваться как база для терроризма».

Участок площадью около 15 тысяч квадратных метров находится в горной местности. Он был приобретён руководством секты в 1988 году. По рассказам местных жителей, адепты жили там коммуной и занимались выращиванием фруктов. После объявления секты банкротом в 1996 году адвокат Абэ в качестве конкурсного управляющего занимался распродажей имущества для выплаты компенсаций пострадавшим.

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