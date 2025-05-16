Сон Масаёси также мог посетить ОАЭ во время ближневосточного турне Трампа

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Председатель и президент SoftBank Group Сон Масаёси (справа) и президент США Трамп — 30 апреля (AP=Kyodo)

[Эр-Рияд, Kyodo News] Американский телеканал CNBC сообщил 15 мая, что среди руководителей крупных IT и полупроводниковых компаний, посетивших ОАЭ во время ближневосточного турне президента Трампа, находился председатель и президент SoftBank Group Сон Масаёси.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Это может быть связано с укреплением сотрудничества в области ИИ, подтверждённым правительствами США и ОАЭ.

Правительства США и ОАЭ на основе согласованного «Партнёрства по развитию ИИ» планируют создать в ОАЭ крупный центр обработки данных для искусственного интеллекта.

В январе, вскоре после начала второго президентского срока Трампа, Сон объявил о планах совместно с OpenAI и американской IT-гигантом Oracle инвестировать 500 млрд долларов в сферу генеративного ИИ в течение четырёх лет. Трамп выразил благодарность, назвав его «давним другом» и упоминая его имя в своих выступлениях.

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