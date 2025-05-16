Министр транспорта требует от управляющих компаний аэропортов отчёт о незаконных выплатах

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В связи со скандалом вокруг компании Japan Airport Building (Токио), управляющей терминалом аэропорта Ханэда, которая незаконно выплачивала средства фирме старшего сына бывшего генерального секретаря ЛДП Кога Макото, министр транспорта Накано Хиромаса 16 мая на заседании комитета нижней палаты парламента объявил о своих планах.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Он потребует от всех управляющих компаний государственных аэропортов страны в течение месяца представить отчёт о возможных неправомерных сделках или выплатах компании старшего сына Кога, включая операции через дочерние предприятия.

Согласно отчёту специальной следственной комиссии, опубликованному 9 мая, компания Airport Building с 2006 года по указанию высшего руководства переводила средства консалтинговой фирме старшего сына Кога, не имевшей реальной деятельности. Это происходило через передачу ей заказов на обслуживание массажных кресел от дочерней компании.

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