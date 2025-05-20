Фермер с Хоккайдо покоряет США попкорном домашнего производства, делая ставку на натуральный продукт

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50-летний фермер Маэда Сигэо из города Хонбэцу на Хоккайдо начал поставлять свой натуральный попкорн на американский рынок.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Маэда выращивает специальные сорта кукурузы на северном японском острове и перерабатывает урожай на собственной фабрике без использования искусственных добавок. Несмотря на жёсткую конкуренцию в США, предприниматель настроен решительно: «Хочу сделать ставку на пользу для здоровья и добиться серьезного успеха на исторической родине попкорна».

Технология приготовления проста: поместив пакет в микроволновую печь, уже через несколько минут можно услышать характерное «пам-пам» лопающихся зёрен. Результат – хрустящий попкорн с насыщенным натуральным вкусом.

Флагманский продукт «Попкорн Токати с Хоккайдо (солёный)» подчёркивает все достоинства высококачественного сырья. Хотя стоимость упаковки в 56 граммов составляет около 270 иен, что относительно дорого, общий объём продаж серии уже превысил 5 миллионов пакетов.

Первоначально Маэда занимался выращиванием пшеницы, но заинтересовался производством попкорна, чтобы «создать работу на зимний период, когда всё вокруг покрыто снегом». Урожай собирают осенью, а переработкой занимаются круглогодично. В 2013 году он начал культивировать специальный сорт кукурузы, идеально подходящий для попкорна, а после многочисленных экспериментов в 2016 году запустил коммерческое производство.

Активно продвигая свою продукцию на торговых выставках по всей Японии, Маэда добился того, что сегодня его попкорн можно найти не только в крупных супермаркетах и магазинах шаговой доступности, но и в кинотеатрах сети TOHO Cinemas.

В 2022 году предприниматель построил новую фабрику, а осенью прошлого года вышел на американский рынок через платформу Amazon. Хотя упаковка содержит надписи на английском языке, сам продукт идентичен японской версии. Маэда делает особый акцент на отсутствии добавок и пониженном содержании соли как на ключевых преимуществах для здоровья потребителей.

В США, где попкорн традиционно популярен как закуска во время домашнего просмотра фильмов, рынок предлагает продукцию с самыми разнообразными вкусами. «У нас уже появился интерес со стороны американских супермаркетов», — с удовлетворением отмечает Маэда.

Недавно возникло неожиданное препятствие – введение взаимных тарифов администрацией Трампа, однако предприниматель не намерен отступать. Для него выход на историческую родину попкорна представляет слишком значимую коммерческую возможность: «Планирую преодолеть эти трудности, разрабатывая новые продукты с японским вкусом и повышая их добавленную стоимость».