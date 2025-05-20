Subaru повысит цены на автомобили в США на 290 тысяч иен из-за новых тарифов

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Плейно (Техас, США). Как сообщает агентство Reuters, компания SUBARU планирует повысить цены на несколько моделей автомобилей, продаваемых на рынке США.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

По информации источников, цены вырастут на сумму до 2 тысяч долларов (около 290 тысяч иен) в зависимости от модели. Отмечается, что причиной этого шага стало влияние тарифной политики администрации Трампа.

Согласно Reuters, новые цены будут применяться к автомобилям, поступающим в продажу с июня. Известно, что Subaru импортирует 45% продаваемых в США автомобилей, и повышение цен, вероятно, направлено на компенсацию возросших из-за тарифов расходов.

Среди других автопроизводителей, работающих на американском рынке, сообщалось, что американский автогигант Ford Motor уже повысил с мая цены на некоторые модели, производимые в Мексике для США, также на сумму до 2 тысяч долларов.