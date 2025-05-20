Токио отменит базовую плату за водоснабжение этим летом

Политика

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20 мая стало известно из источников в администрации Токио, что столичные власти приняли решение отменить базовую плату за водоснабжение для домохозяйств этим летом.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

共同通信

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

 

Целью данной меры является поддержка семейных бюджетов, страдающих от продолжительного роста цен, а также стимулирование использования кондиционеров для предотвращения тепловых ударов.

 

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