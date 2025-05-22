Toyota представит новый RAV4 с операционной системой Arene в 2025 финансовом году

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Компания Toyota Motor 21 мая провела презентацию полностью обновленного кроссовера RAV4 и сообщила о планах начать его продажи в Японии в течение 2025 финансового года.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Шестое поколение популярного внедорожника впервые получит базовую автомобильную операционную систему Arene, которая является ключевым элементом в стратегии «интеллектуализации» автомобилей. Как глобальная стратегическая модель, лидирующая в программе электрификации Toyota, новый RAV4 будет последовательно выведен на рынки более чем 180 стран и регионов.

Новая модель будет доступна в гибридной (HV) и подключаемой гибридной (PHV) версиях.

Благодаря внедрению операционной системы Arene владельцы смогут улучшать характеристики своего автомобиля без необходимости его замены на новую модель.

RAV4 считается родоначальником бума кроссоверов и пользуется высокой популярностью во всем мире, особенно на американском рынке.