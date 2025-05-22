Жертва сексуального насилия обнародовала письмо с извинениями бывшего главы окружной прокуратуры
НовостиОбщество
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Женщина-прокурор, ставшая жертвой сексуального насилия со стороны бывшего главы окружной прокуратуры Осаки, выступила 21 мая на пресс-конференции в Японском клубе иностранных корреспондентов, где представила рукописный документ, предположительно написанный бывшим прокурором.
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
В письме он убеждал её не сообщать о случившемся, утверждая, что это «в интересах прокуратуры Осаки, к которой вы принадлежите».