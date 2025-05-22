Фиксированные субсидии на бензин: c 22 мая ставка составит 7,40 йен за литр

Политика Экономика

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 21 мая объявило о введении новой системы фиксированных субсидий на бензин. 

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

共同通信

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

В первую неделю действия программы — с 22 по 28 мая — размер субсидии составит 7,40 йен за литр. В предшествующий период с 15 по 21 мая, до перехода на новую систему, субсидии не выплачивались (размер составлял ноль).

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