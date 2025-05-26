Лидеры Китая и России убрали формулировки, направленные против Японии По просьбе китайской стороны из совместного заявления исключили сдерживающие Японию формулировки

Новости

[Пекин Kyodo News] -- Выяснилось, что из совместного заявления, подписанного председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Москве 8 числа, по просьбе китайской стороны были убраны формулировки, направленные на сдерживание Японии в военной и экономической областях. Об этом 25 числа сообщили дипломатические источники.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Руководство Си Цзиньпина, развивая тесные отношения с Россией для противодействия администрации Трампа, одновременно дорожит отношениями с Японией. Это показало сложность дипломатического маневрирования, при котором Китай стремится к дипломатическому балансу, избегая чрезмерного раздражения Японии.

Источники сообщают, что в первоначальном варианте совместного заявления предполагалось: «Обе страны будут дальше углублять военное взаимное доверие и сотрудничество, расширять масштабы и охват совместных военных учений, “поддерживать безопасность в Северо-Восточной Азии” и регулярно проводить совместные морские и воздушные патрули». Однако по просьбе китайской стороны, поддержанной российской, раздел с упоминанием «Северо-Восточной Азии» был исключен. Это было сделано с учетом растущей обеспокоенности Японии расширением китайско-российского военного сотрудничества в соседних регионах.