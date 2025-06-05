Правительство усиливает меры против неоплаченных медицинских счетов иностранцев, также рассматривает предотвращение неуплаты страховых взносов

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4 июня стало известно, что правительство приняло решение усилить меры против неоплаченных медицинских счетов иностранцев, получающих медицинское лечение в стране.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Это будет включено в «Основную политику экономического и финансового управления и реформ» — руководящий принцип экономического и финансового управления, который вскоре будет утвержден на заседании кабинета министров. Планируется четко прописать «проведение рассмотрения применения страхового покрытия для иностранцев и других связанных вопросов». Правительство также рассмотрит меры по предотвращению неуплаты взносов национального медицинского страхования (НМС) иностранными резидентами Японии.

Предполагается пересмотр работы системы, при которой Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения предоставляет Управлению иммиграционных служб информацию о посещающих Японию иностранцах, имеющих неоплаченные счета свыше определенной суммы, после чего Управление проводит более строгую проверку при въезде. Правительство также продолжит рассмотрение обязательного оформления частного медицинского страхования для посещающих Японию иностранцев.

Взносы НМС обязаны платить иностранцы, находящиеся в стране более трех месяцев. В Основную политику будет включена формулировка об «эффективном использовании информации о неплатежах и неоплаченных медицинских счетах при проведении проверок статуса пребывания».

4 июня Исследовательский комитет по туристической державе Либерально-демократической партии и другие организации приняли экстренную резолюцию с призывом к правительству обязать посещающих Японию иностранцев оформлять частное медицинское страхование до въезда в страну. В резолюции также указывалось, что следует рассмотреть снижение порога действующей системы, которая в настоящее время распространяется на случаи с совокупной задолженностью по медицинским счетам от 200 тысяч йен и выше.