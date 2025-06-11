Премьер поднимет на G7 вопрос борьбы с криптовалютными угрозами, упомянув кибератаки КНДР

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Премьер-министр Исиба Сигэру решил поднять на саммите «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Канаде 15–17 числа, вопрос злонамеренной кибердеятельности Северной Кореи, включая кражи криптовалют, и призвать к совместному противодействию этим угрозам.

Оригинал статьи на сайте Kyodo News

(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)

Цель заключается в усилении многостороннего контроля над КНДР, которая, предположительно, использует украденные в ходе кибератак криптовалюты для финансирования программ создания оружия массового поражения, и в перекрытии этих источников финансирования. Об этом 11 июня сообщили несколько правительственных источников.

Как ожидается, кражи криптовалют Северной Кореей впервые станут темой обсуждения на саммите G7. Премьер намерен подчеркнуть важность контрмер на заседании, посвящённом ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, и призвать к консолидации усилий.

В отношении процесса обналичивания криптовалют высказываются предположения о причастности Китая. В Японии и США была выявлена проблема северокорейских работников, которые под вымышленными именами выполняют IT-работы и переводят полученное вознаграждение в криптовалюте в Северную Корею.

КНДР укрепляет дипломатические и военные отношения с Россией, ведущей войну против Украины. Япония стремится углубить взаимодействие с европейскими государствами, оказывающими поддержку Украине.

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