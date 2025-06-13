Опубликованы снимки «нового ядерного объекта» — американский эксперт представил изображения из Йонбёна, Северная Корея
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Пекин (Kyodo News) — Американский ядерный эксперт Джеффри Льюис к 12 числу опубликовал спутниковые снимки предполагаемого нового ядерного объекта, строящегося в Йонбёне на северо-западе Северной Кореи.
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
Снимки были сделаны в апреле и, как полагают, показывают тот же завод по обогащению урана, о котором генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси сообщил на очередном заседании совета директоров 9 числа этого месяца.
По словам Льюиса, новый объект включает центральный зал, предположительно предназначенный для размещения центрифуг по обогащению урана, а также расположенные вокруг него офисные и вспомогательные помещения. Планировка и размеры схожи со снимками объекта в Кансоне, который строился в 2002 году.
Он также отметил, что размещение центрифуг оптимизируется для повышения производительности без расширения самого объекта.
Новый объект расположен примерно в 2 километрах от прежних сооружений в Йонбёне, и наблюдение за его деятельностью велось ещё до доклада Гросси. Сам Гросси подобные изображения не публиковал.
Северокорейские СМИ сообщали в сентябре прошлого года и в январе этого года, что генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил с инспекцией базу производства ядерных материалов и научно-исследовательский институт ядерного оружия.
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