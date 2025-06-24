Арестован самопровозглашённый «медиум первого класса» по подозрению в изнасиловании под предлогом изгнания духов
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Полиция района Синдзюку столичного управления полиции Токио арестовала 24 числа Сато Синъэцу (28 лет), безработного из города Осю префектуры Иватэ, по подозрению в изнасиловании.
Оригинал статьи на сайте Kyodo News
(Отрывок из статьи Kyodo News, в редакции Nippon.com на русский язык)
Мужчина якобы принудил к половой связи женщину двадцати с лишним лет под предлогом изгнания злых духов. По данным полиции, подозреваемый называл себя «медиумом первого класса». Он отрицает свою вину, заявляя: «Я читал сутры и проводил обряды для изгнания духов, но никаких сексуальных действий не совершал».
Как сообщает полиция, Сато, чтобы усыпить бдительность жертвы, выдавал себя за женщину при общении в социальных сетях. Он говорил потерпевшей: «К вам привязался дух живого мужчины. Изгнать его может только знакомый человек», — и предлагал свои услуги медиума.
Инцидент произошёл 7–8 марта в квартире женщины в районе Синдзюку. Подозреваемому вменяется в вину совершение непристойных действий. 10 марта потерпевшая обратилась в полицию с заявлением.
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