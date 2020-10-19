[Видео] Осенние краски в Японии
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Деревья окрасились в осенние цвета в ущелье Дзёдзанкэй в районе Минами в Саппоро на Хоккайдо. Красные и жёлтые листья клёнов каэдэ и рябины нанакамадо украсили деревню онсэнов. Как сообщает Туристическая ассоциация Дзёдзанкэй, лучшее время любования осенним пейзажем – в течение этой недели (видео представительства Jiji Press в Саппоро).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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