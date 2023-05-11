Итоги месяца: апрель 2023

Japan Timeline

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Первая в истории победа школы из префектуры Яманаси – Яманаси гакуин – на ежегодном национальном турнире полных средних школ по бейсболу, смерть всемирно известного музыканта Сакамото Рюити, крушение вертолета Сил самообороны с командованием Восьмой дивизии Сухопутных сил, нападение на премьер-министра Кисиду Фумио в рыбацком порту города Вакаяма, эвакуация граждан Японии из охваченного боевыми действиями Судана, встречи министров иностранных дел, а также глав природоохранных ведомств стран «Большой семерки», объединенные региональные выборы и другие события апреля 2023 года в Японии.

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На весеннем национальном турнире бейсбольных команд полных средних школ в финальном матче команда школы Яманаси гакуин нанесла поражение команде школы Хотоку гакуэн со счетом 7:3, впервые завоевав чемпионский титул. Первый в истории выход в финал состязаний команды из префектуры Яманаси завершился впечатляющей победой.



В финале команда уступила два очка в четвертом иннинге, однако в пятом бейсболисты Яманаси гакуин переломили игру и вырвали у соперников из Хотоку гакуэн сразу 7 очков, отбив пять мячей подряд и выполнив двойной хоум-ран (© Jiji Press)

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Агентство, управлявшее делами музыканта, сообщило, что 28 марта скончался Сакамото Рюити. Ему был 71 год. Помимо сольной карьеры, Сакамото входил в состав группы Yellow Magic Orchestra (YMO). Он был удостоен премий Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» и американской Назиональной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми», а в 1983 году снялся в кинофильме «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс».



Сакамото Рюити, награжденный «Оскаром» за музыку к кинофильму «Последний император» вместе с Конг Су (справа) и Дэвидом Бирном (в середине), 12 апреля 1988 года, Голливуд, США (© AFP/Jiji Press)

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса провел переговоры со своим китайским коллегой Цинь Ганом в ходе визита в Китай и решительно призвал как можно скорее освободить японского сотрудника одной из фармацевтических компаний, задержанного китайскими властями в марте по «подозрению в шпионаже».

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Правительство Японии приняло решение учредить новый механизм «официальной помощи обеспечению безопасности» (OSA) для оказания поддержки в деле усиления потенциала сдерживания «стран-единомышленников», разделяющих общие цели в дипломатии, посредством предоставления их вооруженным силам оборонного оборудования.

Скончался писатель и исследователь фауны Хата Масанори, снискавший прозвище «Муцугоро». Ему было 87 лет. Хата является создателем зоосада «Добуцу ококу» («Царство животных») в префектуре Хоккайдо, активно занимался популяризацией животного мира, в том числе в телевизионных передачах.

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Выполнявший полет вблизи острова Миякодзима префектуры Окинава вертолет Сухопутных сил самообороны исчез с радаров. На его борту находились 10 человек, в том числе командование Восьмой дивизии Сухопутных сил самообороны, включая командующего Сакамото Юити.

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Автомобилестроительная компания Toyota объявила о намерении запустить в продажу до 2026 года десять новых моделей электромобилей и стремиться довести продажи компании по всему миру до 1,5 млн автомобилей в год.

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В ходе первого этапа общенациональных Объединенных региональных выборов в Осака региональная партия «Общество возрождения Осаки» вновь одержала победы в борьбе как за пост мэра города Осака, так и губернатора одноименной префектуры. На голосовании выборов в законодательные собрания в 30 из 41 префектуры явка избирателей оказалась самой низкой за всю историю.

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Начал работу новый состав руководства Банка Японии. На пресс-конференции по случаю вступления в должность управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо выразил намерение продолжать текущую сверхмягкую монетарную политику.

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Рукопожатие Уэды Кадзуо (слева) и премьер-министра Кисиды Фумио после вручения приказа о назначении (© Jiji Press)

Совет экспертов при правительстве Японии подготовил промежуточный доклад, в котором призвал отказаться от системы технических стажировок, позволяющих иностранцам овладевать техническими навыками в ходе работы, и учредить взамен новую систему, ставящую целью обеспечение трудовыми ресурсами и подготовку кадров.

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи объявило, что общая численность населения Японии по состоянию на 1 октября прошлого года составила 124 млн 947 тыс. человек. По сравнению с годом ранее население сократилось на 556 тыс., снижение численности продолжается 12 лет подряд. Население сократилось в 46 префектурах, то есть по всей стране за исключением Токио.

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Как сообщило Министерство обороны Японии, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Ракета предположительно упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. После запуска в связи с ожидаемым возможным падением ракеты в префектуре Хоккайдо и ее окрестностях была приведена в действие общенациональная система экстренного предупреждения J-Alert, однако примерно через 20 минут после этого предупреждение было отменено в связи с поправкой об отсутствии вероятности падения ракеты.

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Тральщик Морских сил самообороны Японии обнаружил вероятные обломки и тела членов экипажа вертолета Сухопутных сил самообороны, пропавшего во премя полета у острова Миякодзима.

За два года до открытия Международной универсальной выставки EXPO 2025 на искусственном острове Юмэсима в городе Осака состоялась церемония закладки сооружения, которому предстоит стать главным местом проведения выставки. В мероприятии принял участие премьер-министр Кисида Фумио, который объявил о выпуске памятной монеты по случаю проведения выставки.



Талисман выставки Мякумяку держит плакат с изображением памятной монеты по случаю проведения EXPO 2025 (© Jiji Press)

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Правительство Японии одобрило план создания комплексного курорта (IR) с казино, представленный властями префектуры и городской администрацией Осаки. План предусматривает открытие объекта весной-зимой 2029 года на искусственном острове Юмэсима.

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Во время посещения премьер-министром Кисидой Фумио с целью поддержать одного из кандидатов на выборах рыбацкого порта в городе Вакаяма непосредственно перед выступлением премьер-министра в его сторону было брошено взрывное устройство. Премьер-министр был эвакуирован с места происшествия и не пострадал. Легкие ранения получили один полицейский и один зритель. Полиция арестовала по подозрению в насильственном препятствовании исполнению служебных обязанностей 24-летнего жителя префектуры Хёго.



Рыбацкий порт Сайкадзаки, где произошел инцидент во время визита премьер-министра Кисиды (© Jiji Press)

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В Токио состоялись сразу два поедина за чемпионские титулы профессионального бокса в минимальной весовой категории. Впервые в истории чемпионами в одинаковой категории стали два брата. В поединке за чемпионский титул IBF младший брат Сигэока Гиндзиро (занимается в Спортзале Ватанабэ) победил техническим нокаутом в девятом раунде, а в поединке за чемпионский титул WBC старший брат Сигэока Юдай (занимается там же) одержал победу нокаутом в седьмом раунде.



Сигэока Юдай (слева) и Сигэока Гиндзиро после побед в поединках за чемпионские титулы (© Jiji Press)

На совещании министров по делам климата, энергетики и охраны окружающей среды стран «Большой семерки», проходившем с 15 апреля в городе Саппоро, участники приняли совместное заявление, в которое включили цель снизить на 60% эмиссии парниковых газов к 2035 году.

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси направил пяти региональным электроэнергетическим компаниям, в том числе «Кансай дэнрёку» и «Кюсю дэнрёку» предписание об улучшении практики ведения бизнеса в связи с проблемой несанкционированного доступа к сведениям о клиентуре новых участников рынка электроэнергии.

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На совещании министров иностранных дел стран «Большой семерки», проходившем с 16 апреля в городе Каруиздава префектуры Нагано, участники приняли совместное заявление, в котором потребовали немедленного вывода российских войск из Украины, а также выступили решительно против попыток Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво путем принуждения.

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Состоялось заседание консультационного совета экспертов при Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения по мерам борьбы с коронавирусом. Отметив небольшой рост показателей числа новых заражений COVID-19 по всей стране, совет заключил, что сохраняется вероятность девятой по счету «волны» заражений, превосходящей по масштабам восьмую.

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Правительство приняло решение отложить вынесение на рассмотрение парламента поправок в законодательство о порядке назначения членов Японского совета по делам науки, придя к выводу о необходимости продолжения дискуссий с целью заручиться пониманием со стороны научных кругов.

В связи с продолжением ожесточенных столкновений между армией и Силами быстрого реагирования в Судане на северо-востоке Африки в Египет был направлен транспортный самолет Воздушных сил самообороны для подготовки эвакуации граждан Японии.

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Подкомитет экспертов Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения впервые в Японии одобрил производство и продажу перорального средства для прерывания беременности. Препарат может применяться в течение первых девяти недель беременности.

Было подтверждено, что из пяти тел, поднятых с морского дна в районе места крушения вертолета Сухопутных тел самообороны, одно является телом командующего Восьмой дивизией Сухопутных сил Сакамото Юити.

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В ходе второго этапа общенациональных Объединенных региональных выборов состоялись дополнительные выборы депутатов Палаты представителей и Палаты советников Парламента Японии. Кандидаты от Либерально-демократической партии завоевали четыре из пяти депутатских мандатов в Палату представителей. Вместе с тем партия «Общество возрождения Японии», провозгласившая своей целью «более шестисот мест в региональных законодательных собраниях», выполнила эту задачу.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил о завершении вывоза всех японских граждан, пожелавших эвакуироваться из столицы Судана города Хартум.

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Национальный исследовательский институт благосостояния и проблем населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявил, что общая численность населения Японии, составлявшая в 2020 году 126 млн 150 тыс. человек, в 2056 году сократится до менее чем 100 млн, а в 2070 году расчетная численность населения страны упадет до 87 млн.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения провело заседание экспертной комиссии и официально одобрило предложение изменить 8 мая юридический статус COVID-19, понизив его до пятой категории, к которой относится сезонный грипп.

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Из результатов опроса, проведенного Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий стало известно, что доля преподавателей, у которых месячная продолжительность сверхурочной работы превышает установленный правительством предел в 45 часов, составляет 77,1% в неполных средних школах и 64,5% в начальных школах.

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Эвакуированные из Судана граждане Японии и их родственники общим числом 48 человек прибыли в аэропорт Ханэда чартерным авиарейсом из Джибути.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио отправился в турне по четырем странам Африки (Египет, Гана, Кения и Мозамбик) общей продолжительностью 7 дней.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел переговоры с президентом Египта Аделем Фаттахом ас-Сиси и объявил об оказании помощи в развитии сельского хозяйства и инфраструктуры.

Фотография к заголовку: Сакамото Рюити принимает поздравления от писателя Мураками Рю в связи с награждением международной премией «Монблан культуры», присуждаемой за вклад в воспитание молодых артистов и талантов культуры, 21 декабря 2016 г., Токио, Зал Дай-ити сэймэй (© Jiji Press)