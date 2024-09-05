Итоги месяца: август 2024

Japan Timeline

Новости

Падение индекса Nikkei, превышающее предыдущий рекорд «черного понедельника». Впервые изданное экстренное предупреждение о возможности мега землетрясения в разломе Нанкай после того, как у побережья префектуры Мияги произошло землетрясение магнитудой шесть минус. Объявление премьер-министра Кисиды Фумио. Среди радостей на этом тревожном фоне особенно выделялся триумф бейсболиста Отани Сёхэя. Предлагаем вашему вниманию обзор главных событий августа 2024 года в Японии.

1

Специальная комиссия Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения завершила процедуру одобрения производства и продажи нового препарата американской фармацевтической компании Ei Lilly под названием «донанемаб» для лечения болезни Альцгеймера. Он стал вторым по счету препаратом от данного заболевания вслед за одобренным в 2023 году препаратом леканемаб компании Eisai.

2

Комиссия по ядерному регулированию Японии по итогам проверки приняла решение о несоответствии новым критериям безопасности реактора №2 АЭС «Цуруга» (расположена в городе Цуруга префектуры Фукуи) Японской атомной энергетической компании. По новым стандартам безопасности, введенным после аварии на АЭС «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO, не допускается нахождение важных объектов АЭС, таких, как здания реакторов, над активными разломами. Это первый случай признания реактора не соответствующим критериям безопасности.

3

Вертолет вооруженных сил США, следовавший с американской базы Ацуги (префектура Канагава) на базу Ивакуни (префектура Ямагути), произвел вынужденную посадку на рисовом поле на территории города Эбина префектуры Канагава. Никто не пострадал.

5

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в момент окончания торгов упал относительно величины в конце предыдущего торгового дня на 4451,28 пункта до отметки 31 458,42. Величина падения оказалась самой большой в истории, превысив итог «черного понедельника» 1987 года (тогда падение составило 3836,48 пункта)



Экраны, на которых отображено самое большое в истории падение индекса Nikkei, 5 августа, вторая половина дня, Токио, район Тюо (© Jiji Press)

На летних Олимпийских играх в Париже в мужских состязаниях по спортивной гимнастике в категории упражнения на перекладине золотую медаль завоевал Ока Синносукэ. В общем счете он стал обладателем трех титулов победителя командных и индивидуальных состязаний. Кроме того, в состязаниях на брусьях он завоевал бронзовую медаль.



Ока Синносукэ, завоевавший в общем счете три золотых медали парижской Олимпиады, после победы в состязаниях на перекладине © Reuters)

8

У побережья префектуры Мияги зарегистрировано землетрясение магнитудой шесть минус по японской шкале от нуля до семи. Метеорологическое управление Японии впервые выпустило предупреждение о повышенной угрозе мега землетрясения в разломе Нанкай.

9

Состоялась Мемориальная церемония мира в день 79-й годовщины атомной бомбардировки города Нагасаки. Городская администрация не пригласила на нее посла Израиля, в связи с чем в мероприятии решили не участвовать послы 6 стран «Большой семерки», включая США и Великобританию, а также представитель Европейского Союза.

10

На Олимпийских играх в Париже в женских легкоатлетических соревнованиях в категории метание копья золотую медаль завоевала Китагути Харука. Это первое золото Японии в легкой атлетике за 20 лет после успеха Мурофуси Кодзи (метание молота) и Ногути Мидзуки (марафон) на летней Олимпиаде 2004 года в Афинах.



Радость Китагути Харуки, завоевавшей олимпийское золото (© Reuters)

11

Завершилась летняя Олимпиада в Париже. Японская сборная показала лучший результат для олимпиад за пределами страны, завоевав 20 золотых медалей. Число серебряных (12) и бронзовых (13) медалей, а также совокупное количество наград (45) также оказались самыми большими для Олимпиад, проходивших за пределами Японии.

14

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил о своем намерении не баллотироваться на предстоящих выборах председателя Либерально-демократической партии и уйти в отставку по окончании срока полномочий в конце сентября. Он подчеркнул, что намерен покончить со скандалом по поводу «черных касс» партийных фракций.

15

Со времени объявления особого предупреждения о возросшей вероятности землетрясения в разломе Нанкай прошла неделя. Срок действия предупреждения истек.

16

Чрезвычайно сильный седьмой тайфун сезона приблизился к региону Канто. До конца дня было остановлено движение суперэкспрессов синкансэн по линии Токайдо между Токио и Нагоей, а также отменено большое количество авиарейсов, что сильно сказалось на множестве пассажиров, возвращавшихся домой после выходных по случаю буддийского праздника Бон.

18

Играющий за клуб «Лос-Анджелес Доджерс» бейсболист Отани Сёхэй в матче с командой «Кардиналз» выполнил сольный хоумран, тем самым зафиксировав хоумраны в играх со всеми 30-ю командами Главной лиги бейсбола.

19

Вещательная корпорация NHK сообщила о том, что прямом эфире радиопередачи ее международного вещания наемный сотрудник-гражданин Китая заявил, что острова Сэнкаку якобы «являются территорией Китая» и допустил ряд других несоответствующих высказываний, не входивших в исходный текст передачи.

Компания Seven &i Holdings сообщила, что получила предложение о приобретении от крупного канадского оператора сетей круглосуточных минимаркетов шаговой доступности Alimentation Couche-Tard. Вопрос о том, следует ли принять это предложение, рассматривает специальная комиссия.

20

Скончалась 117-летняя испанка, официально признанная самой пожилой жительницей планеты в Книге рекордов Гиннеса. В связи с этим старейшей жительницей планеты стала 116-летняя Итоока Томико из города Асия в префектуре Хёго.

22

Электроэнергетическая компания TEPCO, которая вела подготовку к пробному извлечению обломков расплавившегся ядерного топлива из одного из реакторов АЭС «Фукусима-1», была вынуждена приостановить работу из-за выявленной ошибки в порядке выполнения операций.

23

На национальном чемпионате по бейсболу среди команд полных средних школ на стадионе Косиэн свою первую победу в турнире одержала команда Киотской международной школы, нанесшая поражение соперниками из школы «Канто дай-ити» со счетом 2:1 по итогам дополнительного времени. Киотская международная полная средняя школа берет начало от учебного заведения, основанного выходцами с Корейского полуострова, и даже ее школьный гимн – на корейском языке. Школа из Киото завоевала первенство впервые за 68 лет.



Члены бейсбольной команды Киотской международной школы радуются победе (© Jiji Press)

24

Играющий за команду Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс» Отани Сёхэй вышел первым назначенным отбивающим в матче против команды «Тампа-Бэй Рейс» и стал шестым в истории игроком Главной лиги, за один сезон выполнившим 40 хоумранов и 40 украденных баз.



Товарищи по команде приветствуют Отани Сёхэя, выполнившего за сезон 40 хоумранов и 40 украденных баз (© USA TODAY Sports via Reuters Connect)

26

Как сообщило Министерство обороны Японии, китайский военный самолет вторгся в японское воздушное пространство вблизи группы островов Дандзё города Гото префектуры Нагасаки и находилось в нем около двух минут. Это первый подтвержденный случай вторжения китайского военного воздушного судна в японское воздушное пространство.

28

Играющий за команду Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс» Отани Сёхэй вышел на поле со своей собакой по кличке Дэкопин на церемонии первого броска.



«Первый бросок с собакой Дэкопин»: появление собаки Отани Сёхэя на поле на церемонии первого броска (© USA TODAY Sports via Reuters Connect)

29

На Паралимпийских играх в Париже в мужских состязаниях по плаванию брассом на дистанции 50 метров в категории спортсменов с нарушениями двигательных функций (SB3) золотую медаль завоевал Судзуки Такаюки. Это первая медаль японской сборной на Паралимпиаде. Для Судзуки эта Паралимпиада стала шестой по счету, в общей сложности он завоевал 11 наград.

30

Играющий за команду Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс» бейсболист Отани Сёхэй первым в истории выполнил за один сезон 43 хоумрана и 43 украденные базы. Это произошло всего лишь на шестом матче после того, как он достиг результата 40/40.

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Кисида Фумио покидает место проведения пресс-конференции после того, как объявил о намерении не выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Либерально-демократической партии (© Reuters)