Итоги месяца: декабрь 2024
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1
Губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми избран председателем Партии возрождения Японии (Исин-но кай). Сопредседателем и руководителем партийной парламентской фрации стал бывший министр иностранных дел Маэхара Сэйдзи.
2
В связи с полномасштабным переходом на использование идентификационной карты «май намба» в качестве свидетельства наличия медицинской страховки прекращена выдача удостоверений медицинского страхования прежнего образца. Лицам, не имеющим карточки «Мой номер», теперь будет выдаваться справка-подтверждение наличия медицинской страховки.
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3
Международный совет, ведающий вопросами контроля ресурсов тихоокеанского голубого тунца, официально принял решение об увеличении квот лова с 2025 года. В сравнении с нынешней японская квота на лов крупных особей весом от 30 кг и выше увеличивается в 1.5 раза, а квота на лов малых особей весом до 30 килограммов – на 10%.
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4
Открывшаяся в Парагвае сессия Межправительственного совета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение о регистрации в качестве нематериального культурного наследия традиционных знаний и навыков Японии по изготовлению сакэ и крепких спиртных напитков сётю с использованием плесневого грибка кодзи.
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5
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии подготовило проект реформ, направленных на увеличение числа операций по пересадке органов, в который вошли такие меры как распределение между рядом организаций функций Японской сети трансплантации органов, регулирующей использование донорских органов после смерти мозга, а также остановки работы сердца и легких.
6
Стало известно, что в возрасте 54 лет скончалась актриса и певица Накаяма Михо.
7
Электроэнергетическая компания «Тюгоку дэнрёку» возобновила работу ректора №2 атомной электростанции «Симанэ» (расположена в городе Мацуэ). Реактор вновь заработал после примерно 13-летнего перерыва с тех пор, как был остановлен в январе 2012 года в свете событий после Большого землетрясения восточной Японии. Он стал вторым после реактора №2 АЭС «Онагава» (преф. Мияги) электроэнергетической компании «Тохоку дэнрёку» возобновившим работу ядерным реактором на кипящей воде – того же типа, что и аварийные реакторы АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO.
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8
В финальном матче футбольной лиги J1 возглавляющая рейтинг команда Vissel Kobe нанесла поражение Shonan Bellmare со счетом 3:0. Она стала чемпионом два сезона подряд и дважды завоевала Кубок императора.
9
Императрица Масако отпраздновала 61-летие. В опубликованном через Управление императорского двора послании она вспомнила прошедший год и поделалась своей заботой о районах, пострадавших от землетрясения.
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10
Японская конфедерация объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы («Нихон хиданкё»), на протяжении долгих лет выступающая за ликвидацию ядерного оружия, получила Нобелевскую премию мира.
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12
По результатам сбора предложений, проведенного Японским обществом тестирования знаний иероглифики, иероглифом уходящего года был объявлен 金 – золото. Это объясняется большим количеством золотых медалей, завоеванных на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.
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Суд вынес вердикт о невиновности по делу бывшей жены богатого предпринимателя, именовавшего себя «Дон Жуаном Кисю», которую подозревали в убийстве в связи с его скоропостижной смертью.
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13
Апелляционный суд Фукуока вынес вердикт о том, что положения Гражданского кодекса и Закона о регистрации по месту жительства, не признающие однополых браков, не соответствуют Конституции Японии в свете наличия в ней Статьи 13, гарантирующей гражданам «право стремиться к счастью». Это уже третий вердикт апелляционных судов о неконституционности вслед за решениями, вынесенными в Саппоро и Токио.
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14
В одном из ресторанов быстрого питания в городе Китакюсю ученик и ученица третьего класса неполной средней школы подверглись нападению мужчины и получили ножевые ранения. Школьница скончалась. Полиция префектуры Фукуока 19 декабря арестовала по подозрению в покушении на убийство безработного мужчину, живущего поблизости.
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Министерство обороны объявило о начале перевода на американскую территорию Гуам морских пехотинцев США, дислоцированных в префектуре Окинава. На 19-й год после соглашения, достигнутого в японо-американской межправительственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности в 2005 году, реализован перевод первой партии из приблизительно 100 человек из запланированных к пердислокации на Гуам приблизительно четырех тысяч.
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16
Директор банка Mitsubishi UFJ Хандзава Дзюнъити выступил на пресс-конференции с извинениями в связи с кражей одной из работниц банка из банковских ячеек принадлежащих клиентам ценностей на сумму более 1 млрд йен. Он признал наличие недостатков в системе контроля.
17
Министерство экономики, торговли и промышленности опубликовало проект нового Базового энергетического плана Японии. Из плана удалена формулировка о «максимально возможном снижении зависимости от атомной энергетики», внесенная после Большого землетрясения восточной Японии.
19
От воспаления легких скончался Ватанабэ Цунэо, президент и главный редактор газеты «Ёмиури симбун». Ему было 98 лет. Он также был владельцем профессиональной бейсбольной команды Yomiuri Giants.
20
В общих положениях правящих партий о внесении поправок в налоговую систему на 2025 год ясно заявлено повышение нижнего порога годового дохода, начиная с которого взимается подоходный налог (так называемого «барьера в 1 млн 30 тыс. йен) до 1 млн 230 тыс. йен. При этом отмечается, что соответствующие руководители продолжат обсуждение повышения этого порога до 1 млн 780 тыс. йен в соответствии с требованиями Демократической партии для народа.
21
На Чемпионате Японии по фигурному катанию в мужских состязаниях свою первую победу одержал Кагияма Юма с общим результатом 297,73 балла.
22
На Чемпионате Японии по фигурному катанию в женских состязаниях четвертую подряд и пятую в целом победу одержала Сакамото Каори с общим результатом 228,68 балла.
23
Автомобилестроительные компании Honda и Nissan объявили о начале переговоров об объединении управления. Предполагается, что обе фирмы станут дочерними структурами новой акционерной компании, которая будет учреждена в августа 2026 года. Компания Mitsubishi Motors, основным акционером которой является Nissan, рассмотрит ориентировочно в январе 2025 года возможность слияния. В случае реализации планов участников может возникнуть группа, которая будет третьей в мире по числу выпускаемых автомобилей.
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24
Палата советников Парламента Японии одобрила и ввела в действие так называемые «три закона о политических реформах». В результате, с одной стороны, упраздняются политические фонды, не требующие раскрытия источников финансирования, но вместе с тем решение вопроса о том, как быть с пожертвованиями предприятий и объединений, отложено до конца марта 2025 года.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало расчетные показатели так называемой «продолжительности здоровой жизни» за 2022 год. У женщин она составла 75.45, а у мужчин 72.57 года. В сравнении с результатами предыдущего обследования в 2019 году у женщин показатель увеличился на 0.07, а у мужчин сократился на 0.11 года.
26
Верховная прокуратура и полиция префектуры Сидзуока обнародовали результаты проверки следствия и судебных процедур в связи с фальсификациями в деле Хакаматы Ивао (88 лет), приговоренного к смертной казни и оправданного при повторном судебном рассмотрении дела. Расследование признало наличие проблем в методах ведения следствия, в частности, отношение к Хакамате как к преступнику и принуждение его к даче признательных показаний.
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27
Правительство утвердило решением кабинета министров проект первичного бюджета на 2025 финансовый год. Сумма расходов общего бюджетного счета обновила исторический рекорд, составив 115 трлн 541 млрд 500 млн йен. Выросли расходы на социальное обеспечение, национальную оборону, а также на обслуживание госзаймов.
30
По окончании последней торговой сессии уходящего года на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei составил 39 894.54 йены. В сравнении с величиной на конец 2023 года рост индекса составил 6 430.37 йены (19.2%). Впервые за 35 лет с периода «экономики мыльного пузыря» индекс обновил рекорд 1989 года, когда Nikkei завершил последние торги года на отметке 38 915.87 йены.
Фотография к заголовку: Танака Тэруми выступает от лица Японской конфедерации объединений жертв атомной и водородной бомбы («Нихон хиданкё») на церемонии вручения Нобелевской премии мира (© Jiji Press)