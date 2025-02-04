Итоги месяца: январь 2025

Japan Timeline

Новости

Наступивший год начался с ожиданий хаоса в связи с заявлениями нового президента за океаном. Запрет приобретения американской компании US Steel, награждение сериала SHOGUN премией «Золотой глобус» в четырех номинациях, скандал из-за проблемы с женщиной у Накаи Масахиро, который поставил в трудную ситуацию руководство телеканала Fuji TV, и другие события января.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден распорядился прекратить реализацию плана сделки по приобретению японской сталелитейной компанией Nippon Steel американской US Steel. Президент постановил, что планируемая сделка порождает опасения по поводу ущерба национальной безопасности США.

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4

Стало известно, что 29 декабря 2024 года от старости скончалась жительница города Асия префектуры Хёго Итоока Томико, которая была официально признана старейшей жительницей планеты. Ей было 116 лет.

5

Профессиональный гольфист Мацуяма Хидэки одержал победу в дебютном турнире US Tour нового сезона. Этой 11-й по счету победы он добился с результатом 35 андер – наименьшим в US Tour.

На первом аукционе года на токийском продовольственном рынке Тоёсу доставленный из рыбного порта Ома в префектуре Аомори тихоокеанский голубой тунец был продан с торгов за 207 млн йен. Это второй наиболее дорогой результат за всю историю.

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На церемонии награждения американской премией за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус» сериал SHOGUN удостоен награды в номинации лучший телевизионный сериал. Санада Хироюки получил награду за исполнение лучшей мужской роли, Асано Таданобу – за лучшую мужскую роль второго плана, а Анна Саваи - за лучшую женскую роль. Таким образом этот сериал удостоен «Золотых глобусов» в общей сложности в четырех номинациях.



Исполнители ролей в телесериале SHOGUN на церемонии награждения премией «Золотой глобус». Слева направо: Космо Джарвис, Анна Саваи, Санада Хироюки, Асано Таданобу (ImageSpace/Sipa USA via Reuters Connect)

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Японская компания Nippon Steel и американская US Steel совместно обратились в суд с требованием отменить указ президента США Джо Байдена и другие распоряжения американской администрации, блокирующие их сделку по слиянию.

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Восемь представителей Японской конфедерации объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы («Нихон хиданкё»), удостоенной Нобелевской премии мира, в том числе сопредседатель Танака Тэруми, встретились с премьер-министром Японии Исибой Сигэру и призвали предпринять конкретные шаги, направленные на ликвидацию ядерного оружия. Премьер-министр в ответ возражал о необходимости «ядерного зонтика» Соединенных Штатов для Японии. По окончании встречи Танака и другие участники не могли скрыть своего разочарования.

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9

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило, что в пяти тысячах определенных медицинских учреждениях по всей стране среднее число пациентов с гриппом на одно учреждение за неделю с 23 по 29 декабря прошлого года составило 63.39, что является абсолютно рекордным показателем.

13

Токийское управление полиции арестовало по подозрению в злоупотреблении служебным положением бывшую директора-распорядителя Токийского женского медицинского университета (расположен в столичном районе Синдзюку) Ивамото Кинуко. Ее подозревают в незаконных выплатах общей суммой свыше 100 млн йен в связи со строительством нового университетского здания.

14

Токийское управление полиции арестовало бывшую работницу банка Mitsubishi UFJ Имамуру Юкари по подозрению в краже у клиентов из депозитных ячеек банка золотых слитков общим весом около 20 кг (что соответствует приблизительно 260 млн йен). Полагают, что общая сумма нанесенного ею ущерба достигает примерно 1.7 млрд йен.

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Национальный зал славы и музей бейсбола Японии объявил о включении игрока команд «Орикс», а также «Сиэтл Маринерс» Главной лиги бейсбола США Итиро, а также о включении Ивасэ Хитоси из команды «Тюнити» за максимальное количество – 407 сэйвов. В категории экспертов был избран Какэфу Масаюки по прозвищу «Мистер Тайгерс», а участвовавший в 3.375 матчах судья Центральной лиги Томидзава Хироя был избран в знак признания его особых заслуг.



На съемке у памятного стенда по случаю внесения в Национальный зал славы и музей бейсбола Японии (слева направо): Итиро, Ивасэ Хитоси, Томидзава Хироя, Какэфу Масаюки, 16 января, Национальный зал славы и музей бейсбола, Токио, район Бункё [официальная съемка] (Jiji Press)

17

Профессиональный борец сумо Тэрнофудзи, обладатель титула великого чемпиона-ёкодзуна, объявил о завершении спортивной карьеры. В высшем дивизионе макуути он завоевал 10 чемпионских титулов. Хотя он сумел выйти в высший ранг, вернувшись из второго дивизиона, сахарный диабет и травмы вынудили его пропустить 13 из 21 чемпионата за время пребывания в ранге ёкодзуна.

Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил по упрощенной схеме обвинения в нарушении закона о политичесих фондах ответственному за бухгалтерию депутатов от Либерально-демократической партии в составе Токийского законодательного собрания в связи с занижением приблизительно на 35 млн йен доходов от мероприятий по сбору пожертвований.

Президент телекомпании Fuji TV Коити Минато провел пресс-конференцию в связи с сообщениями о причастности персонала к компании к скандалу из-за инцидента с женщиной у телезвезды Накаи Масахиро. При этом к участию в пресс-конференции были допущены только члены Общества теле- и радиожурналистов, а вести съемку мероприятия было запрещено. В ходе пресс-конференции президент неоднократно отказывался отвечать на вопросы, ссылаясь в качестве причины на то, что «комиссия ведет расследование». Такая реакция руководства телеканала на скандал навлекла критику, и предприятия-спонсоры стали лавинообразно заявлять о прекращении демонстрации своей рекламы на этом канале.

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Присутствовавший на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа министр иностранных дел Японии Ивая Такэси провел в Вашингтоне первые переговоры с новым государственным секретарем США Марком Рубио. Стороны договорились работать в тесном взаимодействии над укреплением японо-американского альянса. Они также подтвердили работу по согласованию скорейшей встречи премьер-министра Японии Исибы Сигэру с президентом США Дональдом Трампом.



Рукопожатие госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Японии Иваи Такэси (AFP/Jiji Press)

Голосованием Американской ассоциации бейсбольных журналистов в качестве игрока, награждаемого почетным внесением в Зал бейсбольной славы, был избран японец Итиро, игравший за «Сиэтл маринерс» Высшей лиги бейсбола США и другие команды. Он стал первым представителем Азии, который удостоен этой чести. За Итиро проголосовали 393 человека – ему не хватило всего одного голоса для того, чтобы стать вторым человеком в истории, избранным единогласно.

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Команда Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес доджерс» заключила майнор-контракт с питчером команды «Лотте» Сасаки Роки. Он будет выступать под номером 11.

23

Бывший член знаменитой идол-поп-группы SMAP, телезвезда Накаи Масахиро объявил о прекращении артистической карьеры. В декабре прошлого года появились сообщения о том, что у Накаи имели место проблемы с женщиной, что вызвало широкий резонанс как на телеканале, где снимался артист, так и среди спонсоров.

Телеканал Fuji TV, о котором сообщалось, что его сотрудник причастен к проблеме с женщиной у телезвезды Накаи Масахиро, сформировал независимую комиссию для расследования инцидента в соответствии с инструкциями Японской коллегии адвокатов. Ожидается, что комиссия представит доклад о результатах своего расследования к концу марта.

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Банк Японии решил повысить процентную ставку с 0,25% до 0,5%. Дополнительное повышение ставок с июля 2024 года приведет к тому, что процентные ставки достигнут самого высокого уровня за последние 17 лет.

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В последний день первого турнира по сумо года одзэки Тоёнорю одержал победу в решающих поединках с тремя другими борцами и завоевал свой второй чемпионский титул. Японская ассоциация сумо единогласно приняла решение о присвоении ему звания ёкодзуна на внеочередном заседании правления 29-го числа.

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После критики в адрес телеканала Fuji Television по поводу ряда вопросов, связанных с проблемами бывшего телеведущего Накаи Масахиро в отношениях с женщиной, компания провела пресс-конференцию, которая длилась необычно долго, 10 часов и 24 минуты, в течение нескольких дней. Телекомпания Fuji Television объявила об отставке председателя Кано Сюдзи и президента Минато Коити.

28

Аоба Синдзи, которого обвинили в убийстве и других преступлениях за поджог студии Kyoto Animation в июле 2019 года, в результате которого погибли 36 человек, и приговорили к смертной казни окружным судом Киото в первой инстанции, отозвал свою апелляцию, и его смертный приговор был утверждён окончательно. По данным Высокого суда Осаки, отзыв был датирован 27 января.

30

Бюджетный комитет Палаты представителей принял резолюцию, за которую проголосовало большинство оппозиционных партий, о вызове в качестве свидетеля бухгалтера, признанного виновным в скандале с подкупом, в котором участвовала бывшая фракция Абэ в Либерально-демократической партии. Группа ЛДП выступила против этого предложения, и вместе с Комэйто покинула заседание. Решение не является обязательным, и бухгалтер заявил о своем намерении не принимать запрос.

Фотография к заголовку: Итиро, Си Си Сабатия и Билли Вагнер позируют для памятной фотографии в Национальном зале славы бейсбола и музее в Куперстауне, штат Нью-Йорк, 23 января 2025 г. (© Kyodo News)

Фотография к заголовку: Jiji Press