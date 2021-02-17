Япония предоставит Армении и Азербайджану грант в размере 4,8 млн долларов в связи с карабахским конфликтом

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ЕРЕВАН (Рейтер). 16 февраля Япония заявила, что решила предоставить Армении и Азербайджану экстренную помощь на общую сумму 4,8 миллиона долларов в связи с гуманитарным кризисом, возникшим в результате шестинедельного конфликта в прошлом году из-за Нагорного Карабаха.



ФОТОГРАФИЯ: Азербайджанский солдат на боевых позициях возле села Тагавард в районе Нагорного Карабаха, 18 января 2021 г. REUTERS / Артем Микрюков

Боевые действия между Азербайджаном и этническими армянами начались 27 сентября и закончились 10 ноября, когда мирное соглашение при посредничестве России привело к прекращению огня, закрепившему за Азербайджаном территориальные приобретения. Тысячи людей погибли в ходе этого военного противостояния, самого масштабного конфликта из-за Нагорного Карабаха с начала 1990-х годов.

Армения получит 3,6 миллиона долларов, 1,2 миллиона долларов поступят в Азербайджан, говорится в заявлении министерства иностранных дел Японии, опубликованном на его вебсайте.

«Это поможет в улучшении условий жизни, например, в ремонте жилья и медицинской помощи, а также в предоставлении предметов первой необходимости», – говорится в заявлении.

Финансирование будет предоставляться через международные организации, включая Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Детский фонд Организации Объединенных Наций.

(Репортаж Нвард Оганесян; редакция Александра Марроу, Уильяма Маклина, перевод Nippon.com)

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