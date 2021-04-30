Доллар снижается четвертую неделю подряд из-за "голубиной" риторики ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар может зафиксировать четвертое подряд недельное снижение против корзины основных валют, поскольку Федеральная резервная система США продолжает придерживаться курса на сохранение сверхнизких процентных ставок.

Доллар может закончить неделю снижением на 0,2%, потери за апрель составили 2,7%.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 90,675​ к 09:51 МСК.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду отметил рост экономики, но сказал, что пока нет достаточных доказательств "существенного дальнейшего прогресса" в восстановлении экономики, чтобы оправдать изменение политики.

"DXY может попытаться восстановиться в ближайшие дни, поскольку ожидания обращены к потенциально впечатляющим апрельским данным о занятости на следующей неделе, но рост будет недолгим, поскольку чиновники ФРС должны поддержать решительно голубиную позицию Пауэлла", - сообщили стратеги Westpac в записке.

Канадский доллар подскочил до максимума более чем за три года и может закончить неделю ростом на 1,6%.

"Осси" подорожал на 0,17% до $0,7777​. Новозеландский доллар поднялся на 0,03% до $0,7247​.

Евро снизился на 0,06% до $1,2111​. Японская иена подорожала на 0,15%​ в паре с долларом до 108,75 иены.

Среди криптовалют, эфириум торговался ниже рекордного пика в $2.800,89, установленного в четверг.

"Использование эфириума стремительно растет", особенно с более широким применением невзаимозаменяемых токенов (NFT), сказал Тим Фрост из YIELD App.

(Кевин Баклэнд. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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