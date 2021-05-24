АНАЛИЗ-Исключенная из политики ФРС корреляция между занятостью и инфляцией может дать о себе знать летом

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ВАШИНГТОН, 24 мая (Рейтер) - Напряженность между нестабильными рынками труда и ростом цен может создать новый комплекс проблем для чиновников Федеральной резервной системы, которые сделали ставку на агрессивную денежно-кредитную политику, полагая, что они смогут избежать конфликта между возвращением занятости в США к допандемическим уровням и удержанием инфляции под контролем.

Традиционно некоторая корреляция между ними считается неизбежной, при этом ценой сдерживания инфляции становится замедление роста экономики и сокращение числа рабочих мест по мере повышения ФРС процентных ставок, чтобы охладить ситуацию.

Однако слабая инфляция за последние 30 лет создала у чиновников ФРС впечатление, что они могут получить все сразу, а цены будут удерживаться укоренившимися трендами, настолько оторванными от рынка труда, что регулятор сможет пообещать длительный период низких ставок и неконтролируемого роста, чтобы вернуть на рынок недостающие 8,2 миллиона рабочих мест, которые были до пандемии.

Теперь ФРС находится на пике этого испытания, и текущие данные не дают особой уверенности, что она его пройдет.

В апреле наблюдался медленный рост числа рабочих мест и более быстрый, чем ожидалось, рост цен. Предварительные данные о занятости за май предполагают, что наем, похоже, оставался вялым, несмотря на рекордное количество вакансий.

Экономисты JPMorgan недавно назвали данные о расходах по кредитным картам в мае "выкарабкивающимися", при этом рост рабочих мест оценивается в 488.000, вдвое меньше, чем ожидали чиновники ФРС по мере восстановления экономики.

Стремительный рост стоимости некоторых сырьевых товаров в последнее время ослаб. Но для устранения узких мест в глобальном предложении и роста спроса на товары и услуги может потребоваться больше времени. Более медленно меняющиеся показатели инфляционных ожиданий, которые важны в новом подходе ФРС, также выросли.

"Существует разумная вероятность того, что сочетание более медленной, чем ожидалось, активности в сфере найма и более сильных, чем ожидалось, инфляционных импульсов будет с нами в течение следующих нескольких месяцев", - пишет Боб Миллер из BlackRock в аналитической записке.

ДОЛГОЕ, ЖАРКОЕ ЛЕТО

Это может сулить тяжелое лето, чиновники ФРС ждут подтверждения того, что рост цен ослабнет и начнут заполняться открытые вакансии. Если нет, им, возможно, придется быстро менять политику, что нанесет ущерб восстановлению экономики.

ФРС на самом деле хочет, чтобы инфляция была немного выше: она была ниже целевого показателя центрального банка в 2% в течение большей части последних десяти лет, поэтому чиновники сейчас считают, что некоторая "компенсация" не помешает.

Тем не менее во время апрельского заседания "некоторые" чиновники обеспокоились тем, что инфляция может ускориться "до нежелательных уровней", прежде чем центральный банк успеет распознать и предотвратить такой рост.

Учитывая обещания восстановить рынок труда, сохранив покупки облигаций на уровне кризисных $120 миллиардов в месяц в ближайшей перспективе, а процентные ставки близкими к нулю - в течение нескольких лет, "планка для изменения курса ФРС в течение следующих нескольких месяцев очень высока", сказал Роберто Перли из Cornerstone. Но если оно станет необходимым, его результатами будут "потенциально быстрые темпы (повышения ставок)" и "резкое замедление" в экономике.

(Говард Шнайдер. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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