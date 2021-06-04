Глобальные инвестфонды под прицелом из-за белорусских "кровавых" бондов

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ЛОНДОН (Рейтер) - После усиления преследований протестующих со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко активисты обратили внимание на один из источников финансирования страны - международные рынки гособлигаций.

Хэштег #BelarusBloodBonds ("кровавые облигации Белоруссии"), который впервые появился в связи со спорными выборами 2020 года, снова стал набирать обороты в твиттере. Теперь его мишенью стали крупные банки и фонды, которым активисты напоминают об обязательствах в отношении чистоты инвестиций, призывая избегать госдолга Минска.

Один из портфельных менеджеров крупной глобальной компании, управляющей активами, которая последний раз инвестировала в белорусские бонды в июне 2020 года, сказал, что их клиенты обратили внимание на сообщения в социальных сетях в феврале этого года и дали указание выйти из этих инвестиций.

Менеджер сказал на условиях анонимности, что к тому времени их компания уже пришла к выводу, что режим Лукашенко серьезно нарушает права человека, и начала продавать белорусские бонды до получения указания от клиентов.

"Таким образом, у нас был ответ, которого они ждали, - сказал менеджер.- Нельзя говорить о принципах устойчивых инвестиций (ESG) и инвестировать в действительно плохих игроков – и все больше и больше компаний боятся репутационного риска".

Однако многие инвесторы не стали выходить из гособлигаций Белоруссии. Сейчас чистота их инвестиций снова ставится под вопрос после принудительной посадки самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем: инцидент становится лакмусовой бумажкой для проверки принципов работы инвестиционной индустрии на развивающихся рынках.

В обращении находятся облигации Белоруссии в твердой валюте на сумму около $5,5 миллиарда, и среди их основных держателей - инвестиционные фонды, включая BlackRock, PIMCO, NN IP, UBS, Aberdeen Standard и JPMorgan, судя по данным и документам, собранным Refinitiv. Облигации входят в глобальные индексы, такие как JPMorgan EMBI, и в них вкладываются пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.

BlackRock, PIMCO, NN IP и JPMorgan отказались от комментариев для данной статьи.

Министерство финансов Белоруссии не ответило на запрос о комментариях.

(Марк Джонс и Карин Штрохекер при участии Павла Политюка в Киеве. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

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