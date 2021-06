Nikkei закрылся снижением, Topix вырос благодаря производителям лекарств

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei закрылся снижением во вторник из-за падения акций компаний-тяжеловесов, включая Softbank Group, в то время как ралли производителей лекарств привело к росту индекса Topix.

Индекс Nikkei снизился на 0,19% до 28.963,56 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,09% до 1.962,65 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,36%.

Подъем возглавили акции Eisai Co Ltd, Daiichi Sankyo Co Ltd и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, подорожавшие на 19,35%, 4,92% и 4,92% соответственно.

Eisai Co стала лидером роста после того, как регулирующие органы США в понедельник одобрили препарат адуканумаб для борьбы с болезнью Альцгеймера, разработанный компанией в партнерстве с Biogen Inc.

Лидерами снижения стали бумаги Sumitomo Metal Mining Co Ltd, Daikin Industries Ltd и Oji Holdings Corp, подешевевшие на 4,07​%, 3,12% и 3,12% соответственно.

При этом акции крупного конгломерата SoftBank Group упали на 1,6%.

