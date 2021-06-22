Доллар стабилен перед выступлением Пауэлла, биткоин пытается воспрять

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар умеренно рос во вторник, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего прояснения относительно неожиданного разворота денежно-кредитной политики Федрезерва во время выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Палате представителей, в то время как криптовалюты получили поддержку.

Доллар резко вырос на прошлой неделе после того, как ФРС сигнализировала о более раннем, чем ожидалось, повышении процентных ставок, однако в понедельник валюта перешла к снижению.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,18% до 92,06​ к 14:00 МСК.

Евро снизился на 0,19% до $1,1892​, в то время как японская иена подешевела на 0,14%​ к доллару до 110,45 иены.

Австралийский доллар подешевел на 0,36% до $0,7508​, а новозеландский доллар - на 0,09% до $0,698​.

"Мы наблюдаем значительный сдвиг ФРС от прошлогодней мягкой позиции к нынешней немного жесткой позиции", - сказал Имре Спейзер из Westpac.

В среднесрочной перспективе инвесторы будут внимательно следить за рынком труда США, поскольку данные о рабочих местах, вероятно, окажут влияние на позицию ФРС. Сегодня инвесторы ждут выступления Пауэлла перед Конгрессом в 21:00 МСК.

В комментариях, подготовленных для слушаний в комитете Палаты представителей во вторник, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что экономика США продолжает демонстрировать "устойчивое улучшение" после удара пандемии коронавируса, и рынок труда продолжает расти, но инфляция "заметно выросла в последние месяцы".

"Мы подозреваем, что, в отличие от "ястреба" Булларда, глава ФРС Пауэлл мог бы выступить за начало цикла ужесточения в 2023 году и таким образом помочь успокоить нервы рынка в самой ближайшей перспективе", - сказал Валентин Маринов из Credit Agricole.

"В той мере, в какой сигналы ФРС о более плавном темпе сворачивания стимулов помогут успокоить худшие опасения рынка, чувствительные к риску валюты могут восстановиться".

Фунт стерлингов опустился на 0,37% до $1,3877.​

Биткоин вырос на 0,53% до $31.800,51, вместе с другими криптовалютами пытаясь стабилизироваться после резкого падения в понедельник, вызванного ужесточением мер властей Китая против майнинга и торговли цифровыми валютами.

(Ритвик Карвалью при участии Тома Уэстбрука. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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