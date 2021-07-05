Доллар малоподвижен после снижения опасений о подъеме ставки, в фокусе - протокол ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар стабилизировался к корзине основных валют в понедельник, после того как на прошлой неделе неоднозначная трудовая статистика США ослабила опасения инвесторов по поводу возможности скорого сворачивания стимулов.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в июне американские компании наняли больше всего работников за последние 10 месяцев, но уровень безработицы вырос, при этом участие в рабочей силе не изменилось, а темпы роста почасовой заработной платы замедлились.

Это свидетельствует о прогрессе рынка труда, но дает Федеральной резервной системе возможность еще подождать, прежде чем сокращать покупки активов или повышать ставки.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют удерживался вблизи отметки 92,198​ к 14:59 МСК.

"Киви" снизился на 0,09% до $0,702​.

Японская иена подорожала на 0,19%​ к доллару до 110,83 иены.

Евро был малоподвижен вблизи $1,187​.

Большинство рынков США закрыты сегодня в связи с празднованием Дня независимости.

"Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе дал что-то всем: рост занятости выше консенсуса, но также и уровня безработицы выше консенсуса", - сказали стратеги ING в записке для клиентов.

"Американские рынки (фьючерсов на) процентные ставки немного смягчили свою позицию в отношении раннего ужесточения (политики) ФРС, и доллар в итоге закрылся в небольшом минусе. Сегодняшний выходной в связи с государственным праздником в США предполагает, что торги сегодня будут тихими, хотя история вокруг ФРС вновь всплывет в среду вечером, когда инвесторы будут изучать протоколы важнейшего заседания FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) 16 июня".

Фунт стерлингов поднялся на 0,25% до $1,3855​.

Биткоин снизился на 5,26% до $33.434,49, эфириум - на 5,51% до $2.196,44.

(Ритвик Карвальо при участии Тома Уэстбрука в Сингапуре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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