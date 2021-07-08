Организаторы запретят болельщикам посещение Олимпийских игр -- газета

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A staff standing in front of Olympic rings reacts while waiting for the arrival of foreign athletes at Haneda Airport ahead of Tokyo 2020 Olympic Games, in Tokyo, Japan July 8, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
A staff standing in front of Olympic rings reacts while waiting for the arrival of foreign athletes at Haneda Airport ahead of Tokyo 2020 Olympic Games, in Tokyo, Japan July 8, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпийских намерены запретить зрителям посещение всех мероприятий на Олимпийских играх, так как Япония готовится объявить чрезвычайное положение в Токио в попытке обуздать новую волну коронавируса.

Организаторы должны принять решение в ходе пятисторонних переговоров, которые состоятся в четверг вечером, сообщила газета Asahiсо ссылкой на источники, близкие к организаторам игр.

Переговоры пройдут под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Среди других участников - правительство Токио, национальные правительства и представители Паралимпийских игр.

(Рокки Свифта и Эйми Ямамицу, перевела Ольга Девятиярова. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters