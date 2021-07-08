Организаторы запретят болельщикам посещение Олимпийских игр -- газета

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ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпийских намерены запретить зрителям посещение всех мероприятий на Олимпийских играх, так как Япония готовится объявить чрезвычайное положение в Токио в попытке обуздать новую волну коронавируса.

Организаторы должны принять решение в ходе пятисторонних переговоров, которые состоятся в четверг вечером, сообщила газета Asahiсо ссылкой на источники, близкие к организаторам игр.

Переговоры пройдут под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Среди других участников - правительство Токио, национальные правительства и представители Паралимпийских игр.

(Рокки Свифта и Эйми Ямамицу, перевела Ольга Девятиярова. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

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