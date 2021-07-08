Доллар вблизи пика 3 месяцев после публикации протокола ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар удерживался около трехмесячного пика к основным конкурентам в четверг после того, как протокол июньского заседания Федеральной резервной системы подтвердил, что американский центробанк движется в сторону сворачивания объемов покупки активов, возможно, уже в этом году.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,07% до 92,708​ к 09:50 МСК, в среду достигнув отметки 92,844 впервые с 5 апреля.

Представители Федеральной резервной системы в прошлом месяце считали, что существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". При этом они согласились с тем, что должны быть готовы действовать, если инфляция или другие риски материализуются, показал протокол июньского заседания регулятора в среду.

В протоколе, отражающем расхождение мнений в ФРС по поводу борьбы с новыми инфляционными рисками и одновременно все еще относительно высоким уровнем безработицы, ряд участников заседания 15-16 июня посчитали, что условия для сокращения покупки активов ЦБ будут "выполнены несколько раньше, чем они ожидали".

Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидают, что в августе или сентябре ФРС объявит стратегию сокращения объемов покупки активов. Хотя большинство прогнозирует, что первое сокращение программы покупки облигаций начнется в начале следующего года, около трети респондентов прогнозируют, что это произойдет в последнем квартале этого года.

ФРС остается одним из наиболее "ястребиных" центральных банков и начнет обсуждать сворачивание стимулов на заседании по вопросам политики в конце этого месяца, говорится в клиентской записке Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia.

"Поэтому мы ожидаем, что доллар будет торговаться с повышательным трендом", - написала Конг.

Евро вырос на 0,05% до $1,1796​, что чуть выше трехмесячного минимума в $1,17815, достигнутого накануне, когда немецкие данные вызвали сомнения в силе экономического восстановления Европы.

Экономические настроения в Германии в июле ухудшились сильнее, чем ожидалось, сообщил исследовательский институт ZEW во вторник.

Позже в четверг глава Европейского центрального банка Кристин Лагард проведет пресс-конференцию после того, как регулятор объявит результаты 18-месячного пересмотра стратегии.

Японская иена подорожала на 0,41%​ к доллару до 110,2 иены.

"Австралиец" подешевел на 0,52% до $0,7442​, оставаясь все еще в середине широкого диапазона последних трех недель.

"Киви" снизился на 0,67% до $0,6972​.

Валюты, связанные с нефтью, ослабли на фоне продолжающегося снижения цен после отмены встречи ОПЕК+ на этой неделе.

Канадский доллар подешевел на 0,48% до $1,2537.

Норвежская крона снизилась на 0,46% до 8,7634.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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