Министры финансов G20 поддержали введение глобального корпоративного налога -- проект коммюнике

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ВЕНЕЦИЯ (Рейтер) - Министры финансов стран G20 поддерживают введение минимальной ставки глобального налога на прибыль корпораций в размере 15% и будут стремиться урегулировать оставшиеся вопросы в рамках договоренности к октябрю, говорится в проекте совместного коммюнике группы.

Черновой вариант документа, с копией которого ознакомился Рейтер, включает призыв ко всем странам, не присоединившимся к соглашению, сделать это. Два источника сообщили, что заявление, как ожидается, будет опубликовано без изменений на встрече в Венеции, которая должна завершиться в субботу.

"Мы призываем (страны, участвующие в глобальных переговорах) оперативно решить оставшиеся вопросы и завершить проработку элементов в рамках согласованной структуры вместе с подробным планом реализации двух основных направлений к нашей следующей встрече в октябре", - говорится в заявлении.

(Франческо Гуарашио, Кристиан Кремер, при участии Гевина Джонса, Дэвида Лоудера и Ли Томас. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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