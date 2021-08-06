Полярный экспресс: РФ начала тянуть оптоволоконный кабель по дну океана в Арктике

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Глеб Столяров

МУРМАНСК (Рейтер) - Россия начала прокладывать оптоволоконный кабель по дну Северного Ледовитого океана, рассчитывая обеспечить высокоскоростной связью арктическую зону вдоль Северного морского пути и одновременно встроиться в мировой рынок межконтинентальной высокоскоростной передачи данных, для чего потребуются иностранные партнеры и дополнительные деньги.

Первое судно с кабелем на борту вышло из порта в Мурманске в четверг и начнет укладывать его в пятницу рядом с селом Териберка на побережье Баренцева моря.

Кабель длиной 12.650 километров с пропускной способностью от 52 до 104 терабит в секунду должен будет связать Мурманск с Владивостоком с 10 точками выхода на сушу по всей длине, в том числе в нескольких арктических портовых городах, а также на Камчатке и Сахалине.

Почти по всей длине кабель будет укладываться на глубине до 1,5 метров под океаническим дном для защиты от повреждения рыболовными сетями, льдом и других воздействий.

Проект полностью финансируется за счет государственных средств, стоимость прокладки кабеля - около 65 миллиардов рублей, сказал журналистам в четверг гендиректор компании Управление перспективных технологий Алексей Стрельченко.

Россия в последние годы инвестирует в инфраструктурные проекты в богатой углеводородами Арктике, в том числе в Северный морской путь - судоходный канал через Северный Ледовитый океан, который сейчас используется для вывоза добываемых в арктической зоне ресурсов, а в перспективе может стать транзитным путем, связывающим Европу и Азию.

Проект укладки кабеля, который называется Полярный экспресс, нужен для того, чтобы "предоставить географически кратчайший маршрут для телекоммуникационного трафика между Европой, Азией и Америкой и тем самым минимизировать задержку при передаче информации" и удовлетворить потребности рынка, растущие за счет технологий электронной коммерции, больших данных и интернета вещей, говорится в презентации.

Первоочередная задача проекта - обеспечить связь в арктическом регионе, включая припортовые города, но в перспективе кабель может использоваться для международного транзита трафика через Арктику, для чего сейчас ведутся переговоры с иностранными компаниями, сказал глава Морсвязьспутника Андрей Куропятников.

"Речь идёт о партнёрстве с точки зрения соинвестирования расширения проекта с выходом в Европу и Азию. Это отдельный коммерческий проект", - сказал он Рейтер.

По его словам, дополнительные ресурсы нужны для продления линии от Находки в Азию и от Мурманска в Европу.

Проложить кабель по арктическому дну уже планировал российский частный телеком-оператор Мегафон в консорциуме с финским инфраструктурным оператором Cinia.

Проект стоимостью около $1 миллиарда предполагал прокладку трансарктического кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио протяженностью 10.000 километров.

"На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объёма передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентами в ближайшие пять лет превысит 200%", - оценивал спрос Мегафон.

Но в мае 2021 года партнеры решили приостановить проект и пересмотреть его экономику, сообщили обе компании, не называя причин.

"В мае мы приняли решение пересмотреть структуру и экономику проекта, на такую регруппировку нам потребуется время... все разработки проекта будут использованы в будущем, если мы примем решение его продолжать", - сообщил Мегафон в ответ на запрос Рейтер.

Мегафон мог отступиться от своего проекта из-за конкуренции с государственным проектом и сложностей в реализации, которые сделали его невыгодным, сказал источник, знакомый с деталями проектов.

"Возможно, они посчитали, что их проект будет более эффективным и быстрым, но не предусмотрели сложность реализации такого инфраструктурного проекта в Арктике, а два кабеля будут конкурировать и мешать друг другу", - сказал он.

У Полярного экспресса могут быть ограничения, связанные с вопросами национальной кибербезопасности, говорится в презентации: например, в 2019 году Минюст США выступил против совместного проекта Google, Facebook и китайской компании Pacific Light Data Communication по прокладке кабеля США-Гонконг из-за соображений сохранности данных граждан США.

Другой источник, знакомый с проектом Мегафона и Cinia, сказал, что проект не смог получить разрешения от государства из соображений безопасности, поскольку это был полностью частный проект без контроля государства.

"Все необходимые разрешения в рамках реализации проекта Arctic Connect были получены", - сообщила пресс-служба Мегафона.

(Редактор Дмитрий Антонов)

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