Японские индексы снизились вслед за техсектором, прервав трехдневное ралли

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Фондовые индексы Японии завершили снижением торги во вторник вслед за падением Уолл-стрит накануне, прервав длившуюся три сессии подряд серию повышений. Акции технологических компаний подешевели на фоне опасений повышения ставки в США.

Индекс Nikkei снизился на 0,94% до 28.230,61 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,7% до 1.982,68 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги J.Front Retailing Co, Yaskawa Electric и Shiseido Co, подешевевшие на 5,22​%, 4,34% и 3,96% соответственно. Самый значительный подъем продемонстрировали акции Toho Zinc Co, Pacific Metals Co и Mazda Motor Corp, подорожавшие на 5,86%, 4,43% и 3,75% соответственно.

"Снижение Уолл-стрит подтолкнуло вниз японские акции, но я бы сказал, что сегодняшнее падение было скорее реакцией на сильное ралли в последние несколько сессий", - сказал Хидеюки Судзуки из SBI Securities.

"Инвесторы расценивают рост процентных ставок в США как фактор риска, потому что при повышении ставок продаются акции роста. Это означает, что акции японских технологических компаний также падают", - добавил он.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group, активно инвестирующей в бумаги технологических компаний, подешевели на 2,42%. Котировки производителя роботов Fanuc опустились на 1,66%, а бумаги Terumo, выпускающей медицинское оборудование, снизились на 1,39%.

Ритейлеры и авиакомпании потеряли 1,89% и 2,06% соответственно.

Между тем автопроизводители завершили сессию в плюсе благодаря ослабевшей к доллару иене, что является позитивным фактором для их прибыли за рубежом. Капитализация Toyota Motor выросла на 0,78%, Honda Motor - на 0,2%.

Бумаги Inpex, крупнейшего в Японии нефтедобытчика и нефтеразведчика, подорожали на 1,76% на фоне роста мировых цен.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html