Нефть зафиксировалась около $76 на фоне неясности вокруг штамма омикрон

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ТОКИО (Рейтер) -Цены на нефть в среду стабилизировались вблизи $76 за баррель, усилив рост с начала недели, пока инвесторы ожидают полной оценки воздействия штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо, а также эффективности существующих вакцин.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 16.20 МСК выросли на 0,53% до $75,84 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,39% до $72,34 за баррель.

Нефть в начале этой недели восстановилась после обвала прошлой недели, так как тревога о штамме омикрон начала отступать. После падения более чем на 16% с 25 ноября до примерно $69 за баррель, цены на нефть марки Brent с 1 декабря выросли более чем на 8%.

"Примерно две трети предыдущего снижения цен скорректировано, снижение было вызвано опасениями по поводу спроса, вызванными новым вариантом омикрон. Сейчас они кажутся преувеличенными", - сообщил Commerzbank.

Он добавил, что заметного замедления спроса на нефть пока не наблюдается.

В фокусе внимания инвесторов также переговоры о ядерной программе Ирана, напряженность между Россией и Украиной и погода в северном полушарии.

Запасы нефти в США снизились на прошедшей неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Однако рынок слабо отреагировал на эти данные. [L8N2ST0TS]

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(Юка Обаяси. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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