Нефть зафиксировалась около $76 на фоне неясности вокруг штамма омикрон

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

A view of the Stena forth drill rig for Springfield Group, the first independent African energy company to discover oil in deep sea, is pictured at the sea near Takoradi, Ghana November 15, 2019. Picture taken November 15, 2019. REUTERS/Kweku Obeng
A view of the Stena forth drill rig for Springfield Group, the first independent African energy company to discover oil in deep sea, is pictured at the sea near Takoradi, Ghana November 15, 2019. Picture taken November 15, 2019. REUTERS/Kweku Obeng

ТОКИО (Рейтер) -Цены на нефть в среду стабилизировались вблизи $76 за баррель, усилив рост с начала недели, пока инвесторы ожидают полной оценки воздействия штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо, а также эффективности существующих вакцин.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 16.20 МСК выросли на 0,53% до $75,84 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,39% до $72,34 за баррель.

Нефть в начале этой недели восстановилась после обвала прошлой недели, так как тревога о штамме омикрон начала отступать. После падения более чем на 16% с 25 ноября до примерно $69 за баррель, цены на нефть марки Brent с 1 декабря выросли более чем на 8%.

"Примерно две трети предыдущего снижения цен скорректировано, снижение было вызвано опасениями по поводу спроса, вызванными новым вариантом омикрон. Сейчас они кажутся преувеличенными", - сообщил Commerzbank.

Он добавил, что заметного замедления спроса на нефть пока не наблюдается.

В фокусе внимания инвесторов также переговоры о ядерной программе Ирана, напряженность между Россией и Украиной и погода в северном полушарии.

Запасы нефти в США снизились на прошедшей неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Однако рынок слабо отреагировал на эти данные. [L8N2ST0TS]

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Юка Обаяси. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy