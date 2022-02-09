Toyota снова снизила прогноз производства автомобилей из-за нехватки чипов

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ТОКИО (Рейтер) - Toyota Motor Corp в среду снизила целевой уровень годового производства еще на полмиллиона автомобилей из-за дефицита полупроводников и влияния пандемии.

Объем производства по итогам финансового года, заканчивающегося 31 марта, составит 8,5 миллиона автомобилей по сравнению с предыдущей оценкой в 9 миллионов автомобилей, сообщила Toyota.

Компания отчиталась о падении операционной прибыли на 21% за три месяца, завершившиеся 31 декабря.

Операционная прибыль в третьем квартале составила 784,4 миллиарда иен, что выше среднего прогноза аналитиков в 716,8 миллиарда иен, согласно данным Refinitiv.

($1 = 115,4300 японской иены)

(Тим Келли. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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