Индекс Nikkei закрылся снижением на фоне украинского кризиса, ожиданий повышения ставки в США

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию вторника на минимуме с начала месяца на фоне ожиданий агрессивного повышения ставок в США и опасений по поводу последствий потенциального вторжения России в Украину.

Индекс Nikkei снизился на 0,79% до 26.865,19 пункта, закрывшись на минимальном уровне с 28 января.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,83% до 1.914,70 пункта.

"Что касается индекса (Nikkei), мне кажется, что мы близки к самому низкому уровню", - сказал участник рынка из японской фондовой компании.

"Однако из-за ожиданий более высоких процентных ставок в США стало трудно покупать на рынке".

США заявили в воскресенье, что Россия может вторгнуться в Украину "в любой день" и может создать неожиданный предлог для нападения.

Лидерами снижения стали бумаги Kubota Corp, Recruit Holdings Co Ltd и MS&AD Insurance Group Holdings Inc, подешевевшие на 12,62​%, 12,46% и 5,78% соответственно.

