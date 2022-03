Японский Nikkei вырос вслед за Уолл-стрит; подъем ограничен опасениями вокруг Украины

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся ростом в четверг вслед за Уолл-стрит после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк, скорее всего, повысит процентные ставки не так сильно, как опасались некоторые инвесторы.

Тем не менее индекс потерял часть ранее завоеванных позиций, так как неопределенность вокруг России и Украины повлияла на настроения.

Nikkei вырос на 0,7% до 26.577,27 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,18% до 1.881,80 пункта.

Подъем возглавили акции Pacific Metals Co Ltd, Toho Zinc Co Ltd и Idemitsu Kosan Co Ltd, подорожавшие на 6,52%, 6,47% и 6,23% соответственно.

Лидерами снижения стали бумаги Dentsu Group Inc, CyberAgent Inc и Japan Steel Works Ltd, подешевевшие на 4,03​%, 2,52% и 1,58% соответственно.

(Бюро Рейтер в Токио)

