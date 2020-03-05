Конституционно-демократическая партия Японии будет сотрудничать с правящей коалицией в разработке законов, связанных с распространением коронавируса

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Крупнейшая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии выразила намерение принять участие в парламентских дебатах по предложенному законопроекту, согласно которому премьер-министр может объявить чрезвычайное положение для сдерживания распространения нового коронавируса.

Лидер партии Эдано Юкио заявил на встрече с премьер-министром Абэ Синдзо, что CDPJ будет максимально сотрудничать в переговорах по пересмотру специального закона о мерах против новых штаммов гриппа.

Абэ, президент правящей Либерально-демократической партии, также встретился отдельно с лидерами четырёх других оппозиционных партий, чтобы заручиться поддержкой в ​​принятии законопроекта о пересмотре специального закона.

Лидеры пяти оппозиционных партий, в том числе Эдано, заявили, что не видят необходимости в пересмотре специального закона для борьбы со вспышкой COVID-19.

Кабинет министров планирует принять законопроект 10 марта. По словам источников, знакомых с ситуацией, правящий блок намерен провести закон через парламент до 13 марта.

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