Конституционно-демократическая партия Японии будет сотрудничать с правящей коалицией в разработке законов, связанных с распространением коронавируса
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 марта (Jiji Press). Крупнейшая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии выразила намерение принять участие в парламентских дебатах по предложенному законопроекту, согласно которому премьер-министр может объявить чрезвычайное положение для сдерживания распространения нового коронавируса.
Лидер партии Эдано Юкио заявил на встрече с премьер-министром Абэ Синдзо, что CDPJ будет максимально сотрудничать в переговорах по пересмотру специального закона о мерах против новых штаммов гриппа.
Абэ, президент правящей Либерально-демократической партии, также встретился отдельно с лидерами четырёх других оппозиционных партий, чтобы заручиться поддержкой в принятии законопроекта о пересмотре специального закона.
Лидеры пяти оппозиционных партий, в том числе Эдано, заявили, что не видят необходимости в пересмотре специального закона для борьбы со вспышкой COVID-19.
Кабинет министров планирует принять законопроект 10 марта. По словам источников, знакомых с ситуацией, правящий блок намерен провести закон через парламент до 13 марта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?