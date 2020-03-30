[Видео] Губернатор Токио призвала оставаться в выходные дома в связи с распространением коронавируса: улицы японской столицы опустели

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Токио, 28 марта (Jiji Press). Обычно оживлённые улицы Токио в субботу практически опустели – так жители столицы откликнулись на призыв губернатора Токио Коикэ Юрико не выходить без необходимости из дома в условиях распространения коронавируса.

Районы Сибуя и Харадзюку, где по выходным собираются толпы молодых людей, район Сугамо, обычно заполненный пожилыми людьми, и шумный туристический район Асакуса были необычайно пустынными.

Около полудня не видно было людей около статуи верного пса породы акита Хатико, излюбленного ориентира для встреч, расположенного напротив станции Сибуя.

В туристическом районе Асакуса не видно иностранных туристов, больше половины лавок улицы Накамисэ-дори закрыты. Ожидавший клиента у ворот Каминаримон 77-летний таксист сказал, что на его памяти такое происходит впервые.

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