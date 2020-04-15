Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии превысило 8000 человек
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Общее число людей, у которых подтверждено заражение новым коронавирусом в Японии, достигло 8161, в этот день позитивный результат теста выявлен у 477 человек.
В Токио зарегистрирован 161 случай заражения, общее количество случаев инфекции в столице Японии достигло 2319 человек. Среди новых подтверждённых случаев заражения – 59 в префектуре Осака и 33 в префектуре Фукуока на юго-западе страны.
В Токио скончалось пять инфицированных мужчин, в том числе четверо стационарных больных в больнице общего профиля «Эйдзю сого бёин» в токийском районе Тайто. Три человека умерло в префектуре Исикава, по два человека в префектурах Хоккайдо, Гумма, Сайтама и Фукуока, и по одному в префектурах Тиба, Фукуи и Осака.
Число смертей, связанных с новым коронавирусом в Японии, возросло до 173, включая людей, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, который был помещён на карантин в начале этого года.
В Хиросиме коронавирус обнаружен у 17 жителей и пяти сотрудников учреждения социального обеспечения. С учётом возможности групповой инфекции в учреждении городская администрация Хиросимы проводит тестирование на вирус примерно 90 человек, включая жителей, контактировавших с ним.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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